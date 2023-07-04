Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российские военные регулярно минируют локации, где содержатся животные – Uanimals

София Середа, Александр ШумилинВторник, 4 июля 2023, 19:13
Российские военные регулярно минируют локации, где содержатся животные – Uanimals

Во время войны российские военные регулярно минируют в Украине локации, где содержатся животные.

Источник: основатель движения UAnimals Александр Тодорчук в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Они рассчитывают на эту эмпатию (к животным - УП). Даже есть такие общие советы: если ты заходишь в помещение и там где-то мяукает котенок в шкафу - не открывай этот шкаф, потому что на это и есть у них (российских военных - ред.) расчет, что человек попадется благодаря своей эмпатии к живой жизни".

Реклама:

Детали: По словам Тодорчука, российские военные также регулярно убивают зверей ради развлечения, а домашних животных часто используют как инструмент шантажа, когда хотят получить какую-то информацию от их владельца или надавить на него.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаэкология
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ Луганске прогремели взрывы – СМИ

Президент Болгарии заявил, что Украина "настаивает на войне", а Европа "платит за все"

Украина скорректировала стратегию контрнаступления, чтобы уменьшить потери – ISW

WP: Минные поля – самое большое препятствие для украинского контрнаступления

В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий

Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться

Все новости...
война
Защитники идут в наступление на 2 направлениях, подавили 18 артсисем оккупантов - Генштаб
По Первомайскому РФ ударила "Искандером", количество раненых превысило 4 десятка
В Москве в присутствии организатора "титушек" благословили на войну армянский батальон
Последние новости
11:42
В Сумах слышали взрывы - СМИ
11:27
фотоПерламутровые тучи и розовое "НЛО": украинские полярники зафиксировали необычное природное явление
11:22
В Баку заявили, что Армения и РФ не выполняют соглашение о перемирии в Карабахе
11:06
В Мариуполе раздаются громкие взрывы - Андрющенко
10:56
Астрономы с помощью радиоволн обнаружили холоднейшего коричневого карлика
10:55
Tesla начала производство пикапа Cybertruck после двух лет задержек
10:39
фото, видеоВ Луганске прогремели взрывы – СМИ
10:34
НБУ уменьшил продажу валюты на межбанке до более $401 миллиона
10:27
Как Соломия Крушельницкая спасла оперу "Мадам Баттерфляй" и карьеру ее автора
10:11
фотоРоссияне обстреляли промышленное предприятие Краматорска
Все новости...
Реклама: