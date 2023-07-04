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Российские военные регулярно минируют локации, где содержатся животные – Uanimals

София Середа, Александр ШумилинВторник, 4 июля 2023, 19:13
Российские военные регулярно минируют локации, где содержатся животные – Uanimals

Во время войны российские военные регулярно минируют в Украине локации, где содержатся животные.

Источник: основатель движения UAnimals Александр Тодорчук в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Они рассчитывают на эту эмпатию (к животным - УП). Даже есть такие общие советы: если ты заходишь в помещение и там где-то мяукает котенок в шкафу - не открывай этот шкаф, потому что на это и есть у них (российских военных - ред.) расчет, что человек попадется благодаря своей эмпатии к живой жизни".

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Детали: По словам Тодорчука, российские военные также регулярно убивают зверей ради развлечения, а домашних животных часто используют как инструмент шантажа, когда хотят получить какую-то информацию от их владельца или надавить на него.

Темы: войнаэкология
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