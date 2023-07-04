Посланник Папы Римского работает над механизмом возвращения украинских детей из РФ

Кардинал Ватикана Маттео Дзуппи, назначенный Папой Римским для проведения "переговоров о мире" с Украиной и Россией, сообщил, что работает над механизмом возвращения депортированных украинских детей.

Об этом Дзуппи заявил во вторник во время мероприятия в Риме, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По словам посланника Папы Римского, он работает над "механизмом", который мог бы обеспечить возвращение похищенных Россией детей домой.

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"Мы рассмотрим, как можем запустить механизм для детей, помочь, как мы уже говорили, на гуманитарном фронте, особенно детям, которые должны иметь возможность вернуться в Украину", – сказал Дзуппи.

Он добавил, что лично обсуждал этот вопрос, как и результаты своей миссии, с Франциском.

Как известно, в начале июня Маттео Дзуппи посещал Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским, а в конце месяца находился с визитом в Москве. Там в частности он встретился с детским омбудсменом РФ Марией Львовой-Беловой, которую обвиняют в принудительной депортации украинских детей.

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По словам советника – уполномоченного президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарьи Герасимчук, Украина вернула из России 373 ребенка; есть точная информация о депортации 19 499 детей, однако их количество может достигать 200-300 тысяч.

Подробнее о роли Папы Римского в урегулировании российско-украинской войны смотрите в видеоблоге "Европейской правды".