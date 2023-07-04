Посланник Папы Римского работает над механизмом возвращения украинских детей из РФ

Кардинал Ватикана Маттео Дзуппи, назначенный Папой Римским для проведения "переговоров о мире" с Украиной и Россией, сообщил, что работает над механизмом возвращения депортированных украинских детей.

Об этом Дзуппи заявил во вторник во время мероприятия в Риме, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По словам посланника Папы Римского, он работает над "механизмом", который мог бы обеспечить возвращение похищенных Россией детей домой.

"Мы рассмотрим, как можем запустить механизм для детей, помочь, как мы уже говорили, на гуманитарном фронте, особенно детям, которые должны иметь возможность вернуться в Украину", – сказал Дзуппи.

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Он добавил, что лично обсуждал этот вопрос, как и результаты своей миссии, с Франциском.

Как известно, в начале июня Маттео Дзуппи посещал Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским, а в конце месяца находился с визитом в Москве. Там в частности он встретился с детским омбудсменом РФ Марией Львовой-Беловой, которую обвиняют в принудительной депортации украинских детей.

По словам советника – уполномоченного президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарьи Герасимчук, Украина вернула из России 373 ребенка; есть точная информация о депортации 19 499 детей, однако их количество может достигать 200-300 тысяч.

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