Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 270 "прилетов"

"Украинская правда"Среда, 5 июля 2023, 00:18
Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 270 прилетов
Разрушения в Сумской области. Иллюстративное фото ОВА

В течение 4 июля российские оккупанты совершили 36 обстрелов Сумской области, зафиксировано 268 взрывов, есть разрушение частных домов.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Краснопольской громаде враг бил из артиллерии (31 взрыв) и минометов (5 взрывов). В результате одного из обстрелов повреждены 3 частных дома.

Реклама:

В Белопольской громаде совершены минометные обстрелы (18 взрывов). Также был обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) (8 взрывов) и совершен гранатометный обстрел (21 взрыв).

В Великописаревской громаде были минометные обстрелы (44 взрыва).

На территорию Юнаковской громады россияне сбросили 15 мин.

ВИДЕО ДНЯ

По Миропольской громаде совершены минометные обстрелы (31 взрывов). В результате обстрелов повреждены частное хозяйственное сооружение и помещение лицея. Также россияне били из артиллерии (18 взрывов), в результате чего повреждены 2 частных дома и здание бывшей фермы.

В Эсманской громаде был минометный обстрел (38 взрывов) и артобстрел (4 взрыва).

По Середино-Будской громаде совершен минометный обстрел (4 взрыва).

В Глуховской громаде зафиксирован гранатометный обстрел (АГС) (23 взрыва)

По Зноб-Новгородской громаде совершен минометный обстрел (6 взрывов).

В Николаевской громаде был минометный обстрел (2 взрыва).

Темы: Сумская областьобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Сумская область
Обстрелы Сумщины: за сутки – более 200 взрывов, повреждены дома и техника
Россияне попали в хату пенсионерки на Сумщине – она погибла
Враг бил по Сумщине, сбросил 11 мин
Последние новости
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
Все новости...
Реклама: