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Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 270 "прилетов"

"Украинская правда"Среда, 5 июля 2023, 00:18
Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 270 прилетов
Разрушения в Сумской области. Иллюстративное фото ОВА

В течение 4 июля российские оккупанты совершили 36 обстрелов Сумской области, зафиксировано 268 взрывов, есть разрушение частных домов.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Краснопольской громаде враг бил из артиллерии (31 взрыв) и минометов (5 взрывов). В результате одного из обстрелов повреждены 3 частных дома.

В Белопольской громаде совершены минометные обстрелы (18 взрывов). Также был обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) (8 взрывов) и совершен гранатометный обстрел (21 взрыв).

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В Великописаревской громаде были минометные обстрелы (44 взрыва).

На территорию Юнаковской громады россияне сбросили 15 мин.

По Миропольской громаде совершены минометные обстрелы (31 взрывов). В результате обстрелов повреждены частное хозяйственное сооружение и помещение лицея. Также россияне били из артиллерии (18 взрывов), в результате чего повреждены 2 частных дома и здание бывшей фермы.

ВИДЕО ДНЯ

В Эсманской громаде был минометный обстрел (38 взрывов) и артобстрел (4 взрыва).

По Середино-Будской громаде совершен минометный обстрел (4 взрыва).

В Глуховской громаде зафиксирован гранатометный обстрел (АГС) (23 взрыва)

По Зноб-Новгородской громаде совершен минометный обстрел (6 взрывов).

В Николаевской громаде был минометный обстрел (2 взрыва).

Темы: Сумская областьобстрел
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