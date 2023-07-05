В ВСУ сообщили об уничтожении российского склада в Макеевке
Среда, 5 июля 2023, 00:49
Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины заявил об уничтожении 4 июля склада армии РФ в оккупированном городе Макеевка Донецкой области.
Источник: СтратКом ВСУ в Telegram
Дословно: "В результате эффективного огневого влияния подразделений Сил обороны прекратил свое существование очередной склад российских террористов во временно оккупированной Макеевке".
Напомним: Вечером 4 июля в оккупированной Макеевке прогремели несколько взрывов, после "прилетов" над городом поднялись клубы дыма.
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