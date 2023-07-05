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На таврийском направлении Силы обороны системно выбивают врага с позиций

Валентина РоманенкоСреда, 5 июля 2023, 16:27
На таврийском направлении Силы обороны системно выбивают врага с позиций
иллюстративное фото объединенного пресс-центра СОУ таврийского направления

На таврийском направлении Силы обороны системно выбивают врага с позиций.

Источник: спикер объединенного пресс-центра СОУ таврического направления Валерий Шершень в эфире национального телемарафона, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский в ТГ

Прямая речь Шершня: "На таврийском направлении Силы обороны Украины системно выбивают врага с позиций, продолжают продвижение вперед. Динамика не изменилась, давим в наступлении, даем отпор в обороне, уничтожаем личный состав российских оккупационных войск, их вооружение и бронетехнику.

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За минувшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврийского направления выполнили более 1550 огневых задач. Речь идет как о контрбатарейной борьбе, так и о работе по плановым целям, которые были обнаружены ранее".

Детали: По словам Шершня, за прошедшие сутки потери врага в живой силе составили: 86 убитыми и 162 ранеными.

Снова отличились украинские подразделения радиоэлектронной борьбы, которые за прошедшие сутки захватили две воздушные цели, а именно БПЛА "Орлан-10".

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Было уничтожено 25 единиц вооружения и военной техники противника.

В частности, 2 ББМ, 3 пушки Д-30, пушка 2А36 "Гиацинт-Б", зенитный ракетный комплекс 9К330 "Тор", РЛС "Зоопарк" и автомобильная техника.

Также было уничтожено 9 складов боеприпасов врага.

Генерал Тарнавский обнародовал также соответствующее видео, добавив комментарий "Есть успехи".

Темы: война
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