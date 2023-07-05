Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Британии оценили потери РФ: 220 тысяч военных и более 6200 единиц бронетехники

"Европейская правда"Среда, 5 июля 2023, 18:38

Потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину оцениваются в около 220 тысяч убитыми и ранеными.

Такие данные в среду озвучил младший министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи, сообщает "Европейская правда".

"По нашим оценкам, с начала конфликта были убиты или ранены примерно 220 тысяч российских военнослужащих", – сказал Хиппи.

Также, по словам представителя Минобороны Британии, потери России в бронетехнике составляют более 6200 единиц.

Реклама:

Это в частности почти 2050 основных боевых танков, 80 самолетов, 95 вертолетов, 250 беспилотных летательных аппаратов, 12 военно-морских кораблей всех классов и более 1000 артиллерийских систем всех типов.

"Конкретное количество убитых и раненых наемников "Вагнера" с конца февраля 2023 года не известно, однако, скорее всего, группировка продолжала нести тяжелые потери до начала вывода своих сил из района Попасной и Бахмута в конце мая 2023 года", – добавил Хиппи.

Как сообщалось, согласно опубликованным якобы документам американской разведки, с начала полномасштабного вторжения России в Украину были убиты или ранены 354 тысяч российских и украинских военных.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время только с декабря по начало мая, когда продолжалась битва за Бахмут, потери России, по оценке американской стороны, составили более 100 тысяч, в том числе 20 тысяч убитыми.

Темы: ВеликобританияРосcияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото В офисе на Печерске мужчина открыл стрельбу и ранил работника охранной фирмы − полиция

фото, видео Крымский мост повредили СБУ и ВМС − источники

обновлено от 22:21Россияне снова атаковали Харьков

Трамп объяснил, как хочет заставить Зеленского и Путина заключить мирное соглашение

В США говорят о нехватке боеприпасов на собственных арсеналах

фото, видеоСклад ракет россиян уничтожили утром возле Луганска - Стратком

Все новости...
Великобритания
Британия начнет подготовку украинских летчиков в августе
В Британии оценили потери РФ: 220 тысяч военных и более 6200 единиц бронетехники
Британские истребители перехватили самолеты РФ у границ НАТО
Последние новости
09:35
Доходы Twitter от рекламы сократились почти вдвое – Маск
09:30
фотоСенцов попал под обстрел на фронте
09:21
Защитники освободили почти 18 кв.км территории за прошедшую неделю – Маляр
09:10
РасследованиеВся обласная рать. Как "слуги народу" коррумпируют медицину Киевщины и причастен ли к этому Дубинский
09:03
фото В офисе на Печерске мужчина открыл стрельбу и ранил работника охранной фирмы − полиция
08:52
В Норвегии Facebook и Instagram запретили отслеживание пользователей для рекламы
08:28
фото, видео Крымский мост повредили СБУ и ВМС − источники
08:18
Канада запустит новую программу постоянного проживания для украинских беженцев
08:11
Потери оккупантов перевалили за 238 тысяч вояк
07:55
обновлено от 06:25Работа паромной переправы между Крымом и Кубанью остановлена – росСМИ
Все новости...
Реклама: