Враг сосредоточил свои усилия на 4 направлениях на Востоке – сводка  

В течение суток 5 июля российские оккупанты нанесли 48 авиационных ударов и совершили 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск.

Источник: сводка Генштаба

Детали: В сводке указывается, что противник в дальнейшем сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где в течение суток состоялось около 30 боевых столкновений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. В течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 35 населенных пунктов.

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На Купянском направлении противник не оставляет попыток наступать в районе Новоселовского Луганской области. Украинские держат оборону, отбили все атаки врага.

На Лиманском направлении противник, в ходе ведения наступательных действий, пытался вытеснить украинские войска с занимаемых позиций в районе Новоегоровки Луганской области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении украинские защитники продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

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На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Авдеевка. На Марьинском направлении защитники отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Осуществил артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.