Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Враг сосредоточил свои усилия на 4 направлениях на Востоке – сводка  

Александр ШумилинСреда, 5 июля 2023, 19:13
Враг сосредоточил свои усилия на 4 направлениях на Востоке – сводка  
Фото: Генштаб

В течение суток 5 июля российские оккупанты нанесли 48 авиационных ударов и совершили 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск.

Источник: сводка Генштаба

Детали: В сводке указывается, что противник в дальнейшем сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где в течение суток состоялось около 30 боевых столкновений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. В течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 35 населенных пунктов.

Реклама:

На Купянском направлении противник не оставляет попыток наступать в районе Новоселовского Луганской области. Украинские держат оборону, отбили все атаки врага.

На Лиманском направлении противник, в ходе ведения наступательных действий, пытался вытеснить украинские войска с занимаемых позиций в районе Новоегоровки Луганской области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении украинские защитники продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

ВИДЕО ДНЯ

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Авдеевка. На Марьинском направлении защитники отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Осуществил артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Темы: Генштабвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополнено от 08:28Крымский мост повредили СБУ и ВМС − источники

фотоСенцов попал под обстрел на фронте

фото В офисе на Печерске мужчина открыл стрельбу и ранил работника охранной фирмы − полиция

обновлено от 22:21Россияне снова атаковали Харьков

Трамп объяснил, как хочет заставить Зеленского и Путина заключить мирное соглашение

В США говорят о нехватке боеприпасов на собственных арсеналах

Все новости...
Генштаб
Генштаб: Армия РФ глубоко окопалась, полосы препятствий достигают 40 километров
Ядерные заряды вряд ли уже в Беларуси – Генштаб ВСУ
"Горячая" линия фронта сейчас превышает 1200 километров – Генштаб
Последние новости
10:36
Что будет с человеком, которого ударила молния – объясняют ученые
10:26
В Киеве и ряде областей воздушная тревога: зафиксирован взлет бомбардировщиков
10:23
Курс валют на 17 июля: наличная гривня укрепляется к доллару, к евро – падает
10:22
В Белом доме объяснили последствия срыва "зерновой сделки" для России
10:20
фото, видео, дополнено от 08:28Крымский мост повредили СБУ и ВМС − источники
10:15
Украинская правда и фонд savED собирают на укрытие для учеников Николаевского лицея
10:05
До бума искусственного интеллекта о них знали немногие: как Nvidia выросла до триллиона
09:54
Точка невозврата. Почему украинские беженцы выбирают жизнь в Европе
09:54
У России нехватка средств контрбатарейной борьбы − британская разведка
09:35
Доходы Twitter от рекламы сократились почти вдвое – Маск
Все новости...
Реклама: