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Совет Украина-НАТО впервые соберется 12 июля

"Европейская правда"Среда, 5 июля 2023, 19:28

Первое заседание Совета Украина-НАТО – нового формата взаимодействия Киева и Альянса – состоится 12 июля, во второй день Вильнюсского саммита организации.

Это следует из официальной программы саммита, имеющейся в распоряжении "Европейской правды".

Отмечается, что заседание Совета Украина-НАТО "на уровне глав государств и правительств, включая Швецию", состоится 12 июля в 13:00.

Его откроет публичное вступительное слово генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

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Анонс и в частности указанное участие "глав государств и правительств" означает, что, скорее всего, президент Владимир Зеленский будет лично присутствовать на саммите НАТО в Вильнюсе.

Министр обороны Алексей Резников в прошлом месяце сообщил, что Украина и НАТО заменят свой нынешний формат официальных встреч в виде Комиссии на новый формат Совета на саммите в Вильнюсе в июле или после него.

Генсек Альянса также отметил, что НАТО стремится провести первое заседание нового органа сотрудничества с Украиной – Совета Украина-НАТО – на Вильнюсском саммите в июле.

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Темы: НАТОУкраина
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