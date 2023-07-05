Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Британия и Польша приняли соглашение о партнерстве в сфере обороны и внешней политики

"Европейская правда"Среда, 5 июля 2023, 20:21

Министры иностранных дел и обороны Великобритании и Польши в среду подписали двусторонний документ о партнерстве до 2030 года, в котором обещают углубить внешнеполитическое, безопасностное и оборонное сотрудничество.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Документ, подписанный министрами Великобритании и Польши, определяет общие приоритеты обеих стран по ряду вопросов – от Беларуси до Китая и сотрудничества в области обороноспособности.

"Он подчеркивает обязательства Великобритании и Польши совместно поддерживать стабильную международную систему, которая защищает свободу, суверенитет и территориальную целостность, отстаивая права стран и государств на честную торговлю и определение своего собственного будущего", – прокомментировали в британском правительстве.

Реклама:

Соглашение о партнерстве также предусматривает сотрудничество над развитием сил и средств вооруженных сил обеих стран, увеличение интенсивности и частоты совместных учений, усиление сил и средств сдерживания и обороны НАТО.

На встрече перед подписанием министры обсудили тесное сотрудничество между Великобританией и Польшей, поддержку Украины, а также оборону и безопасность Евроатлантического региона. Они также обсудили приоритеты НАТО накануне Вильнюсского саммита.

Оборонное партнерство Великобритании и Польши началось еще до Второй мировой войны. Сейчас в Польше дислоцируются несколько сотен британских военнослужащих, танки Challenger 2 и системы противовоздушной обороны Sky Sabre.

ВИДЕО ДНЯ

В апреле премьер-министр Великобритании объявил о подписании с Польшей соглашения на сумму 1,9 миллиарда фунтов стерлингов для развертывания британской системы противовоздушной обороны, произведенной компанией MBDA, по всей Европе.

Темы: ВеликобританияПольша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополнено от 08:28Крымский мост повредили СБУ и ВМС − источники

фотоСенцов попал под обстрел на фронте

фото В офисе на Печерске мужчина открыл стрельбу и ранил работника охранной фирмы − полиция

обновлено от 22:21Россияне снова атаковали Харьков

Трамп объяснил, как хочет заставить Зеленского и Путина заключить мирное соглашение

В США говорят о нехватке боеприпасов на собственных арсеналах

Все новости...
Великобритания
Британский ветеран пытался прожить 60 дней на безлюдной скале: его пришлось спасать
Штаты и Британия приветствовали решение Турции поддержать вступление Швеции в НАТО
Премьер Британии: "Законное место" Украины - в НАТО
Последние новости
11:27
Третья колонна ЧВК "Вагнер" прибыла в Беларусь – СМИ
11:21
Из ремонта раньше срока вывели один из энергоблоков АЭС – Минэнерго
11:09
Обучение пилотов на F-16 не начались, ждут выезда первой группы - Игнат
11:08
Зарплата 54 тысяч гривен: на станцию "Академик Вернадский" собирают новую команду
10:53
Нефть падает на фоне беспокойства по поводу спроса
10:51
фото, видео На Крымском мосту и на паром образовалась очередь из машин − росСМИ
10:36
Что будет с человеком, которого ударила молния – объясняют ученые
10:26
В Киеве и ряде областей воздушная тревога: зафиксирован взлет бомбардировщиков
10:23
Курс валют на 17 июля: наличная гривня укрепляется к доллару, к евро – падает
10:22
В Белом доме объяснили последствия срыва "зерновой сделки" для России
Все новости...
Реклама: