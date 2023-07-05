Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Британия и Польша приняли соглашение о партнерстве в сфере обороны и внешней политики

"Европейская правда"Среда, 5 июля 2023, 20:21

Министры иностранных дел и обороны Великобритании и Польши в среду подписали двусторонний документ о партнерстве до 2030 года, в котором обещают углубить внешнеполитическое, безопасностное и оборонное сотрудничество.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Документ, подписанный министрами Великобритании и Польши, определяет общие приоритеты обеих стран по ряду вопросов – от Беларуси до Китая и сотрудничества в области обороноспособности.

Реклама:

"Он подчеркивает обязательства Великобритании и Польши совместно поддерживать стабильную международную систему, которая защищает свободу, суверенитет и территориальную целостность, отстаивая права стран и государств на честную торговлю и определение своего собственного будущего", – прокомментировали в британском правительстве.

Соглашение о партнерстве также предусматривает сотрудничество над развитием сил и средств вооруженных сил обеих стран, увеличение интенсивности и частоты совместных учений, усиление сил и средств сдерживания и обороны НАТО.

На встрече перед подписанием министры обсудили тесное сотрудничество между Великобританией и Польшей, поддержку Украины, а также оборону и безопасность Евроатлантического региона. Они также обсудили приоритеты НАТО накануне Вильнюсского саммита.

ВИДЕО ДНЯ

Оборонное партнерство Великобритании и Польши началось еще до Второй мировой войны. Сейчас в Польше дислоцируются несколько сотен британских военнослужащих, танки Challenger 2 и системы противовоздушной обороны Sky Sabre.

В апреле премьер-министр Великобритании объявил о подписании с Польшей соглашения на сумму 1,9 миллиарда фунтов стерлингов для развертывания британской системы противовоздушной обороны, произведенной компанией MBDA, по всей Европе.

Темы: ВеликобританияПольша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Великобритания
В аримии РФ много дезертиров и "отказников" – разведка Британии
Разведка Британии: В РФ не хватает желающих идти в армию, несмотря на зарплату и привилегии
Россия могла отменить учения "Запад" из-за недостатка солдат и техники − Британская разведка
Последние новости
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
Все новости...
Реклама: