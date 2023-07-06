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Враг обстреливал Сумскую область неуправляемыми ракетами, в ОВА сообщили о последствиях

Ольга ГлущенкоЧетверг, 6 июля 2023, 04:34
Враг обстреливал Сумскую область неуправляемыми ракетами, в ОВА сообщили о последствиях
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В течение прошлого дня россияне совершили 36 обстрелов приграничья Сумской области, зафиксировано 279 взрывов.

Источник: Сумская ОВА

Детали: Обстрелам подверглись Белопольская, Великописаревская, Эсманская, Зноб-Новгородская, Краснопольская, Середино-Будская, Хотинская громады.

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В Белопольской громаде были артобстрелы - 45 взрывов и минометные обстрелы - 10 взрывов.

По Краснопольской громаде осуществлен обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (НАР), 3 взрыва. Также зафиксированы артиллерийские обстрелы (23 взрыва) и минометные обстрелы (5 взрывов). В результате одного из артобстрелов повреждены 10 легковых автомобилей, частный жилой дом.

По Зноб-Новгородской громаде враг бил из артиллерии (24 взрыва).

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Эсманская громада: осуществлены минометные обстрелы (10 взрывов) и артобстрелы (30 взрывов).

По Великописаревской громаде враг ударил из минометов (12 взрывов) и артиллерии (11 взрывов).

По Хотинской общине осуществлен артиллерийский обстрел (54 взрыва). Также был обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (НАР), 6 взрывов.

Середино-Будская громада: осуществлен гранатометный обстрел из АГС, 25 взрывов, в результате чего повреждены 2 частных жилых дома, помещение продовольственного магазина, автомобиль и мопед.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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