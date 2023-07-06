Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Враг обстреливал Сумскую область неуправляемыми ракетами, в ОВА сообщили о последствиях

Ольга ГлущенкоЧетверг, 6 июля 2023, 04:34
Враг обстреливал Сумскую область неуправляемыми ракетами, в ОВА сообщили о последствиях
скриншот

В течение прошлого дня россияне совершили 36 обстрелов приграничья Сумской области, зафиксировано 279 взрывов.

Источник: Сумская ОВА

Детали: Обстрелам подверглись Белопольская, Великописаревская, Эсманская, Зноб-Новгородская, Краснопольская, Середино-Будская, Хотинская громады.

В Белопольской громаде были артобстрелы - 45 взрывов и минометные обстрелы - 10 взрывов.

Реклама:

По Краснопольской громаде осуществлен обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (НАР), 3 взрыва. Также зафиксированы артиллерийские обстрелы (23 взрыва) и минометные обстрелы (5 взрывов). В результате одного из артобстрелов повреждены 10 легковых автомобилей, частный жилой дом.

По Зноб-Новгородской громаде враг бил из артиллерии (24 взрыва).

Эсманская громада: осуществлены минометные обстрелы (10 взрывов) и артобстрелы (30 взрывов).

ВИДЕО ДНЯ

По Великописаревской громаде враг ударил из минометов (12 взрывов) и артиллерии (11 взрывов).

По Хотинской общине осуществлен артиллерийский обстрел (54 взрыва). Также был обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (НАР), 6 взрывов.

Середино-Будская громада: осуществлен гранатометный обстрел из АГС, 25 взрывов, в результате чего повреждены 2 частных жилых дома, помещение продовольственного магазина, автомобиль и мопед.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополненоВ Сумах раздались звуки взрывов – СМИ

В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий

Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться

видеоУже 18 тысяч украинских пехотинцев прошли подготовку в Британии

Украина изменила тактику контрнаступления после значительных потерь техники - NYT

ФСБ заявила, что предотвратила убийство Симоньян и Собчак

Все новости...
Сумская область
Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 270 "прилетов"
Обстрелы Сумщины: за сутки – 170 "прилетов", 5 погибших
На Сумщине зафиксировано 116 взрывов, разрушены и повреждены дома
Последние новости
00:59
Воздушники предупредили об угрозе применения россиянами баллистики и беспилотников
00:17
На Таврическом направлении враг за сутки потерял 2 роты – Тарнавский
23:43
На острове в Испании, ранее пострадавшем от вулкана – сотни эвакуированных из-за пожара
23:31
дополненоВ Сумах раздались звуки взрывов – СМИ
23:17
Более 50 россиян признаны виновными в совершении военных преступлений в Украине – генпрокурор
22:54
Уоллес объяснил, почему считает Россию крайне серьезной угрозой в последующие годы
22:36
обновленоНа половине территории Украины звучала тревога: были пуски ракет
22:31
В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий
22:16
В Запорожье слышали звук взрыва – СМИ
21:45
Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться
Все новости...
Реклама: