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Защитники уничтожили еще 600 оккупантов, 6 танков и 22 артсистемы врага

Ольга ГлущенкоЧетверг, 6 июля 2023, 07:54
Защитники уничтожили еще 600 оккупантов, 6 танков и 22 артсистемы врага
фото: Генштаб

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 600 оккупантов, 6 вражеских танков, 22 артсистемы и другую технику захватчиков.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.07.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 232300 (+600) человек ликвидировано,
  • танков – 4068 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин – 7932 (+15) ед,
  • артиллерийских систем – 4310 (+22) ед,
  • РСЗО – 657 (+1) ед,
  • средств ПВО – 404 (+9) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 309 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3635 (+21),
  • крылатых ракет – 1264 (+0),
  • кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6888 (+23) ед,
  • специальной техники – 605 (+7).

Темы: войнаГенштаб
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