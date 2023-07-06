Защитники уничтожили еще 600 оккупантов, 6 танков и 22 артсистемы врага
Четверг, 6 июля 2023, 07:54
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 600 оккупантов, 6 вражеских танков, 22 артсистемы и другую технику захватчиков.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.07.23 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 232300 (+600) человек ликвидировано,
- танков – 4068 (+6) ед,
- боевых бронированных машин – 7932 (+15) ед,
- артиллерийских систем – 4310 (+22) ед,
- РСЗО – 657 (+1) ед,
- средств ПВО – 404 (+9) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 309 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3635 (+21),
- крылатых ракет – 1264 (+0),
- кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6888 (+23) ед,
- специальной техники – 605 (+7).