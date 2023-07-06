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Финляндия выделит около 105 млн евро на военную поддержку Украины

"Европейская правда"Четверг, 6 июля 2023, 16:47
Финляндия выделит около 105 млн евро на военную поддержку Украины
Фото: Getty Images

Правительство Финляндии потратит около 105 млн евро на военные нужды Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Министерство обороны страны.

Отмечается, что это будет уже 17-й пакет оборонной помощи Украине, включающий, среди прочего, зенитное оружие и боеприпасы. Общая стоимость всех пакетов военной помощи Украине от Финляндии теперь составляет около 1,2 миллиарда евро.

"Мы продолжим поддерживать Украину вместе с нашими союзниками. Результат войны будет определять порядок безопасности в Европе и Финляндии на десятилетия, поэтому поддержка Украины является неотъемлемой частью безопасности Финляндии", – заявил министр обороны страны Антти Хяккянен.

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В сообщении говорится, что при принятии решения о предоставлении дополнительной помощи были учтены как потребности Украины, так и ресурсы Вооруженных Сил Финляндии.

"По оперативным соображениям и с целью обеспечения доставки груза к месту назначения" Минобороны страны не предоставило больше деталей о военной помощи Украине.

Ранее сообщалось, что Дания планирует выделить 1,3 млрд датских крон (около 170 млн евро) на военную поддержку Украины.

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Напомним, что Совет ЕС принял решение об увеличении на 3,5 млрд евро верхнего предела финансирования Европейского фонда мира, из которого выплачивают странам компенсацию за переданное Украине оружие.

Темы: ФинляндияУкраинавойна
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