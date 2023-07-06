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Финляндия выделит около 105 млн евро на военную поддержку Украины

"Европейская правда"Четверг, 6 июля 2023, 16:47
Финляндия выделит около 105 млн евро на военную поддержку Украины
Фото: Getty Images

Правительство Финляндии потратит около 105 млн евро на военные нужды Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Министерство обороны страны.

Отмечается, что это будет уже 17-й пакет оборонной помощи Украине, включающий, среди прочего, зенитное оружие и боеприпасы. Общая стоимость всех пакетов военной помощи Украине от Финляндии теперь составляет около 1,2 миллиарда евро.

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"Мы продолжим поддерживать Украину вместе с нашими союзниками. Результат войны будет определять порядок безопасности в Европе и Финляндии на десятилетия, поэтому поддержка Украины является неотъемлемой частью безопасности Финляндии", – заявил министр обороны страны Антти Хяккянен.

В сообщении говорится, что при принятии решения о предоставлении дополнительной помощи были учтены как потребности Украины, так и ресурсы Вооруженных Сил Финляндии.

"По оперативным соображениям и с целью обеспечения доставки груза к месту назначения" Минобороны страны не предоставило больше деталей о военной помощи Украине.

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Ранее сообщалось, что Дания планирует выделить 1,3 млрд датских крон (около 170 млн евро) на военную поддержку Украины.

Напомним, что Совет ЕС принял решение об увеличении на 3,5 млрд евро верхнего предела финансирования Европейского фонда мира, из которого выплачивают странам компенсацию за переданное Украине оружие.

Темы: ФинляндияУкраинавойна
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