ВСУ наступают и закрепляются на Мелитопольском и Бердянском направлениях – Генштаб

За день было почти 20 боевых столкновений с оккупантами, украинские защитники продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Источник: Генштаб

Дословно: "Противник сосредоточивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 20 боевых столкновений...

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы".

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Детали: Ночью россияне атаковали территорию Украины иранскими дронами. Защитникам удалось уничтожить 12 из 18 БпЛА.

Кроме того, враг нанес ракетный удар по территории одного из инфраструктурных объектов Запорожья. Также нанес 42 авиационных удара, совершил около 30 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. В течение суток нанес авиаудар в районе Ольшаной Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов Черниговской и Харьковской областей.

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На Купянском направлении противник пытался наступать в районах Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. Защитники отбили все атаки врага.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел штурмовые действия и пытался вытеснить защитников с занимаемых позиций в районе северо-западнее Берестового Луганской области, успеха не имел.

Нанес авиаудары в районах Белогоровки Луганской области и Спирного в Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Александро-Шультино, Белая Гора, Северное. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, совершил безуспешные наступательные действия в районах Новокалиново, Авдеевки и Невельского Донецкой области.

В то же время, противник провел артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов.

На Марьинском направлении, под вражеским огнем артиллерии, защитники отбили все атаки в районе города Марьинка.

Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки Донецкой области. Осуществил обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Благодатного Донецкой области.

Нанес авиационный удар возле Большой Новоселки. Осуществил обстрелы более 15 населенных пунктов.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Осуществил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 2 - по зенитно-ракетным комплексам и 1 - по пункту управления врага. Также защитниками было уничтожено 2 разведывательных БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 7 артиллерийских средств на огневых позициях и станцию РЭБ врага.