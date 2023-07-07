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Под Запорожьем 20 оккупантов отказались воевать из-за наступления ВСУ – Генштаб

Алена МазуренкоПятница, 7 июля 2023, 19:59

На фоне успешных боевых действий защитников Украины в районе Розовки Запорожской области около 20 оккупантов отказались выполнять задачи на передовых позициях. Их задержали.

Источник: Генштаб

Дословно: "На фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины и из-за значительных потерь противника в живой силе, в подразделениях российских оккупационных войск увеличилось количество отказов от участия в боевых действиях.

Так, в районе населенного пункта Розовка Запорожской области, около 20 российских военных отказались выполнять боевые задачи на передовых позициях".

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Детали: Сообщается, что после этого оккупантов взяли под стражу и переместили в здание Розовского районного суда.

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Темы: Вооруженные силыЗапорожская областьоккупациявойна
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