Под Запорожьем 20 оккупантов отказались воевать из-за наступления ВСУ – Генштаб
Пятница, 7 июля 2023, 19:59
На фоне успешных боевых действий защитников Украины в районе Розовки Запорожской области около 20 оккупантов отказались выполнять задачи на передовых позициях. Их задержали.
Источник: Генштаб
Дословно: "На фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины и из-за значительных потерь противника в живой силе, в подразделениях российских оккупационных войск увеличилось количество отказов от участия в боевых действиях.
Так, в районе населенного пункта Розовка Запорожской области, около 20 российских военных отказались выполнять боевые задачи на передовых позициях".
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Детали: Сообщается, что после этого оккупантов взяли под стражу и переместили в здание Розовского районного суда.
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