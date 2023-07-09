Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Обстрелы Сумщины: за сутки – более 50 "прилетов"

"Украинская правда"Воскресенье, 9 июля 2023, 00:58
Обстрелы Сумщины: за сутки – более 50 прилетов
Разрушения на Сумщине. Иллюстративное фото ОВА

В течение 8 июля российские оккупанты совершили 11 обстрелов Сумской области, зафиксировано 54 взрыва.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Белопольской громаде враг бил из артиллерии (11 взрывов) и минометов (11 взрывов).

Реклама:

По Новослободской громаде осуществлен обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (6 взрывов).

В Путивльской громаде был минометный обстрел (2 взрыва).

По Краснопольской громаде враг бил из минометов (5 взрывов) и артиллерии (6 взрывов).

ВИДЕО ДНЯ

В Середино-Будской громаде был артобстрел (5 взрывов).

В Эсманской громаде осуществлен сброс с БПЛА 3 взрывных устройств типа ВОГ, в результате чего поврежден частный дом.

Темы: Сумская областьобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Сумская область
Россияне попали в хату пенсионерки на Сумщине – она погибла
Враг бил по Сумщине, сбросил 11 мин
На Сумщине в результате обстрела пострадали три человека
Последние новости
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
Все новости...
Реклама: