Обстрелы Сумщины: за сутки – более 50 "прилетов"
Воскресенье, 9 июля 2023, 00:58
В течение 8 июля российские оккупанты совершили 11 обстрелов Сумской области, зафиксировано 54 взрыва.
Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook
Детали: По Белопольской громаде враг бил из артиллерии (11 взрывов) и минометов (11 взрывов).
По Новослободской громаде осуществлен обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (6 взрывов).
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В Путивльской громаде был минометный обстрел (2 взрыва).
По Краснопольской громаде враг бил из минометов (5 взрывов) и артиллерии (6 взрывов).
В Середино-Будской громаде был артобстрел (5 взрывов).
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В Эсманской громаде осуществлен сброс с БПЛА 3 взрывных устройств типа ВОГ, в результате чего поврежден частный дом.