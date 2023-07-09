Обстрелы Сумщины: за сутки – более 50 "прилетов"

В течение 8 июля российские оккупанты совершили 11 обстрелов Сумской области, зафиксировано 54 взрыва.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Белопольской громаде враг бил из артиллерии (11 взрывов) и минометов (11 взрывов).

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По Новослободской громаде осуществлен обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (6 взрывов).

В Путивльской громаде был минометный обстрел (2 взрыва).

По Краснопольской громаде враг бил из минометов (5 взрывов) и артиллерии (6 взрывов).

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В Середино-Будской громаде был артобстрел (5 взрывов).

В Эсманской громаде осуществлен сброс с БПЛА 3 взрывных устройств типа ВОГ, в результате чего поврежден частный дом.