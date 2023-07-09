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Саммит НАТО будут охранять тысячи военных с самым современным вооружением

"Европейская правда"Воскресенье, 9 июля 2023, 12:52

Шестнадцать стран-членов НАТО прислали всего около тысячи военных, боевую авиацию и современную технику для охраны саммита Альянса в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Как отмечает агентство, перед саммитом Вильнюс превратили в "крепость", защищенную современным вооружением.

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Отмечается, что Германия развернула 12 пусковых установок Patriot, которые используются для перехвата баллистических и крылатых ракет или военных самолетов.

Испания привезла систему противовоздушной обороны NASAMS, Франция отправляет самоходные гаубицы Caesar.

Франция, Финляндия и Дания размещают военные самолеты в Литве, а Великобритания и Франция поставляют средства борьбы с беспилотниками.

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Кроме того, Польша и Германия прислали усиленные вертолетами силы специальных операций.

Как заявил президент Литвы Гитанас Науседа, усилия Альянса по обеспечению воздушной безопасности во время саммита означают, что НАТО необходимо срочно создать постоянную систему противовоздушной обороны в странах Балтии.

Также Литва втрое увеличила количество пограничников на белорусской и российской границах, к ним присоединились офицеров из Латвии и Польши. Обе страны также направили полицию для патрулирования Вильнюса.

"Мы готовимся к различным провокациям", – сказал начальник пограничной службы Рустамас Любаевас, добавив, что опасается волн мигрантов, нарушений границы или появления военной техники без объяснения причин.

Ранее сообщалось, что перед саммитом НАТО в Вильнюсе в Балтийском море увеличили присутствие военных кораблей стран Альянса.

Темы: НАТОоружие
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