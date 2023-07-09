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Саммит НАТО будут охранять тысячи военных с самым современным вооружением

"Европейская правда"Воскресенье, 9 июля 2023, 12:52

Шестнадцать стран-членов НАТО прислали всего около тысячи военных, боевую авиацию и современную технику для охраны саммита Альянса в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Как отмечает агентство, перед саммитом Вильнюс превратили в "крепость", защищенную современным вооружением.

Отмечается, что Германия развернула 12 пусковых установок Patriot, которые используются для перехвата баллистических и крылатых ракет или военных самолетов.

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Испания привезла систему противовоздушной обороны NASAMS, Франция отправляет самоходные гаубицы Caesar.

Франция, Финляндия и Дания размещают военные самолеты в Литве, а Великобритания и Франция поставляют средства борьбы с беспилотниками.

Кроме того, Польша и Германия прислали усиленные вертолетами силы специальных операций.

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Как заявил президент Литвы Гитанас Науседа, усилия Альянса по обеспечению воздушной безопасности во время саммита означают, что НАТО необходимо срочно создать постоянную систему противовоздушной обороны в странах Балтии.

Также Литва втрое увеличила количество пограничников на белорусской и российской границах, к ним присоединились офицеров из Латвии и Польши. Обе страны также направили полицию для патрулирования Вильнюса.

"Мы готовимся к различным провокациям", – сказал начальник пограничной службы Рустамас Любаевас, добавив, что опасается волн мигрантов, нарушений границы или появления военной техники без объяснения причин.

Ранее сообщалось, что перед саммитом НАТО в Вильнюсе в Балтийском море увеличили присутствие военных кораблей стран Альянса.

Темы: НАТОоружие
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