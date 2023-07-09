В США объяснили, почему их кассетные боеприпасы несут меньше угрозы для гражданских - CNN

Американские военные заявляют, что их кассетные боеприпасы имеют меньший процент неразорвавшихся суббоеприпасов, которые могут угрожать гражданскому населению.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского военного чиновника, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что американские военные испытывали кассетные боеприпасы, которые администрация президента США Джо Байдена планирует отправить в Украину, для того, чтобы убедиться, что боеприпасы имеют "коэффициент несработавших снарядов" 2,35% или ниже.

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По словам чиновника, испытания боеприпасов "проводилось с помощью боевых стрельб", а не с помощью имитационных или виртуальных тестов.

Он добавил, что кассетные боеприпасы, которые США планируют прислать, модели M864 и M483A1, последний раз испытывались в 2020 и 2017 годах соответственно.

Чиновник пояснил, что боеприпасы испытывались разными способами.

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Администрация президента США Джо Байдена пытается подчеркнуть, что кассетные боеприпасы, которые она предоставит Украине, представляют меньший риск для гражданского населения, чем кассетные боеприпасы, которые сейчас использует Россия.

В пятницу США официально объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов, в который вошли в частности усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения (DPICM), или кассетные снаряды.

Кассетные боеприпасы обычно выпускают большое количество мелких элементов, поэтому их считают более опасными для гражданского населения. Также у этих боеприпасов сравнительно высокий процент неразрываемости, из-за чего они представляют опасность в течение многих лет после завершения конфликта.

В 2008 году более 120 стран приняли договор о запрете производства, использования и накопления кассетных боеприпасов. Соединенные Штаты, Россия и Украина отказались присоединиться к нему.