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Стефанишина: Украина будет в НАТО независимо от решений Вильнюсского саммита

"Европейская правда"Воскресенье, 9 июля 2023, 17:02
Стефанишина: Украина будет в НАТО независимо от решений Вильнюсского саммита
Ольга Стефанишина, фото из ее Facebook

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина убеждена, что Украина присоединится к НАТО независимо от того, получит ли приглашение вступить в блок на саммите в Вильнюсе 11-12 июля.

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

Стефанишина отметила, что Украина точно не услышит в Вильнюсе "нет", когда речь идет о ее будущем членстве в НАТО.

"Сейчас дискуссия ведется относительно того, какое это будет "да". Это надо осознавать. Мы не услышим "нет", "никогда", "пока там закончится война" – таких месседжей точно не будет", – подчеркнула вице-премьер. 

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По ее словам, сейчас речь в НАТО идет о том, каким будет положительное решение по Украине, и "это очень важно осознавать".

"Для нас важно, чтобы на следующий день после Вильнюса мы начали какую-то работу. Это как раз и в контексте Совета Украина-НАТО, и в контексте подготовки к следующему саммиту НАТО в Вашингтоне", – добавила Стефанишина.

По словам вице-премьера, на саммите в Вильнюсе Украина хочет в соответствии со статьей 10 Вашингтонского договора получить приглашение к членству. В то же время, какими бы ни были решения Вильнюса, Украина станет членом Альянса, убеждена Стефанишина.

ВИДЕО ДНЯ

"Мы будем в НАТО, независимо от решений Вильнюсского саммита", – констатировала вице-премьер.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне рассказал, что на саммите Альянса в Вильнюсе лидеры примут пакет по Украине, который будет содержать три основных элемента. В то же время он не стал раскрывать содержание будущего решения НАТО относительно членства Украины.

Смотрите полное интервью на Youtube-канале "ЕвроПравды": Саммит НАТО: Каким будет результат?

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Темы: НАТО
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