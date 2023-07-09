Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина в июне произвела больше снарядов, чем за весь прошлый год – Камышин

Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 июля 2023, 18:44
Украина в июне произвела больше снарядов, чем за весь прошлый год – Камышин
Александр Камышин, фото AFP via Getty Images

Украина в июне этого года произвела больше минометных и артиллерийских снарядов, чем за весь прошлый год.

Источник: министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в интервью Bloomberg

Детали: В то же время, Камышин отказался уточнить, насколько больше снарядов было произведено в июне, чем за 2022 год. По словам министра, впереди еще долгий путь по увеличению производства боеприпасов.

"Я бы не сказал, что мы такие большие молодцы, что смогли увеличить производство боеприпасов за три месяца. В 2022 году мы произвели так мало", - отметил он.

Реклама:

Как пишет издание, поставки оружия в Украину со стороны США и их союзников до сих пор были основным направлением в войне, но Киев спешит наладить собственное производство, чтобы не так зависеть от благотворительности. Впоследствии Камышин стремится сделать Украину снова крупным экспортером оружия.

"Мы должны быть амбициозными, потому что у нас нет выбора. Моя цель – сделать Украину арсеналом свободного мира", – сказал он.

Издание отмечает, что сейчас украинское производство боеприпасов наращивает темпы, хотя и с низкой базы. Украинские противотанковые комплексы "Стугна-П" также начали быстрее производиться. Следующим приоритетом является наращивание производства танков и бронемашин, но, по словам Камышина, это может произойти через 3-6 месяцев.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: оружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновленоНа половине территории Украины звучала тревога: были пуски ракет

В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий

Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться

видеоУже 18 тысяч украинских пехотинцев прошли подготовку в Британии

Украина изменила тактику контрнаступления после значительных потерь техники - NYT

ФСБ заявила, что предотвратила убийство Симоньян и Собчак

Все новости...
Теперь о сбитых ракетах и разрушениях заявили в Брянской области
Силы обороны наступают на Мелитопольском и Бердянском направлениях – Генштаб
Генштаб: В Старобельске работникам больницы, не взявшим паспорта РФ, выдали "карточки резидентов"
Возле Мелитополя произошел мощный взрыв, вероятно на базе оккупантов – мэр
Последние новости
23:31
В Сумах раздались звуки взрывов – СМИ
23:17
Более 50 россиян признаны виновными в совершении военных преступлений в Украине – генпрокурор
22:54
Уоллес объяснил, почему считает Россию крайне серьезной угрозой в последующие годы
22:36
обновленоНа половине территории Украины звучала тревога: были пуски ракет
22:31
В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий
22:16
В Запорожье слышали звук взрыва – СМИ
21:45
Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться
21:35
Медиагруппа Пригожина окончательно не закрыта, а тролли продолжают активность – FT
21:07
фотоНа саммите НАТО Литва выделила Зеленскому 15-летнее, но безопасное авто
20:33
Маляр: Общество быстро овладело спецификой обнародования информации во время войны
Все новости...
Реклама: