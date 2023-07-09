Украина в июне произвела больше снарядов, чем за весь прошлый год – Камышин

Украина в июне этого года произвела больше минометных и артиллерийских снарядов, чем за весь прошлый год.

Источник: министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в интервью Bloomberg

Детали: В то же время, Камышин отказался уточнить, насколько больше снарядов было произведено в июне, чем за 2022 год. По словам министра, впереди еще долгий путь по увеличению производства боеприпасов.

Реклама:

"Я бы не сказал, что мы такие большие молодцы, что смогли увеличить производство боеприпасов за три месяца. В 2022 году мы произвели так мало", - отметил он.

Как пишет издание, поставки оружия в Украину со стороны США и их союзников до сих пор были основным направлением в войне, но Киев спешит наладить собственное производство, чтобы не так зависеть от благотворительности. Впоследствии Камышин стремится сделать Украину снова крупным экспортером оружия.

"Мы должны быть амбициозными, потому что у нас нет выбора. Моя цель – сделать Украину арсеналом свободного мира", – сказал он.

ВИДЕО ДНЯ

Издание отмечает, что сейчас украинское производство боеприпасов наращивает темпы, хотя и с низкой базы. Украинские противотанковые комплексы "Стугна-П" также начали быстрее производиться. Следующим приоритетом является наращивание производства танков и бронемашин, но, по словам Камышина, это может произойти через 3-6 месяцев.