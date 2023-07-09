Украина в июне произвела больше снарядов, чем за весь прошлый год – Камышин

Украина в июне этого года произвела больше минометных и артиллерийских снарядов, чем за весь прошлый год.

Источник: министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в интервью Bloomberg

Детали: В то же время, Камышин отказался уточнить, насколько больше снарядов было произведено в июне, чем за 2022 год. По словам министра, впереди еще долгий путь по увеличению производства боеприпасов.

"Я бы не сказал, что мы такие большие молодцы, что смогли увеличить производство боеприпасов за три месяца. В 2022 году мы произвели так мало", - отметил он.

Реклама:

Как пишет издание, поставки оружия в Украину со стороны США и их союзников до сих пор были основным направлением в войне, но Киев спешит наладить собственное производство, чтобы не так зависеть от благотворительности. Впоследствии Камышин стремится сделать Украину снова крупным экспортером оружия.

"Мы должны быть амбициозными, потому что у нас нет выбора. Моя цель – сделать Украину арсеналом свободного мира", – сказал он.

Издание отмечает, что сейчас украинское производство боеприпасов наращивает темпы, хотя и с низкой базы. Украинские противотанковые комплексы "Стугна-П" также начали быстрее производиться. Следующим приоритетом является наращивание производства танков и бронемашин, но, по словам Камышина, это может произойти через 3-6 месяцев.