Силы обороны за сутки уничтожили на Таврическом направлении 16 единиц техники и 7 складов врага – Тарнавский
Вторник, 1 августа 2023, 01:47
Силы обороны Украины в течение суток уничтожили вражеских 16 единиц военной техники и 7 складов боеприпасов.
Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram
Прямая речь: "Силы обороны работают на Таврическом направлении. Артиллерийские подразделения в течение суток выполнили 1359 огневых задач.
Было уничтожено 16 единиц военной техники противника. В частности, танк, 4 ББМ, гаубицу 2А19 "Мста-С", 5 единиц артиллерийских систем и минометов и автомобильную технику.
Также было уничтожено 7 складов боеприпасов врага".