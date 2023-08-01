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Силы обороны за сутки уничтожили на Таврическом направлении 16 единиц техники и 7 складов врага – Тарнавский

"Украинская правда"Вторник, 1 августа 2023, 01:47
Силы обороны за сутки уничтожили на Таврическом направлении 16 единиц техники и 7 складов врага – Тарнавский
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ TELEGRAM ТАРНАВСКОГО

Силы обороны Украины в течение суток уничтожили вражеских 16 единиц военной техники и 7 складов боеприпасов.

Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram

Прямая речь: "Силы обороны работают на Таврическом направлении. Артиллерийские подразделения в течение суток выполнили 1359 огневых задач.

Было уничтожено 16 единиц военной техники противника. В частности, танк, 4 ББМ, гаубицу 2А19 "Мста-С", 5 единиц артиллерийских систем и минометов и автомобильную технику.

Также было уничтожено 7 складов боеприпасов врага".

Темы: войнаРосcия
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