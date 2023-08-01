Защитники Украины уничтожили 500 оккупантов и 23 вражеские артсистемы
Вторник, 1 августа 2023, 08:09
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки защитники ликвидировали 500 оккупантов, 23 артиллерийские системы, 17 ББМ, 10 беспилотников и 5 танков.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава − около 246 690 (+500) человек ликвидировано,
- танков − 4 216 (+5) ед,
- боевых бронированных машин − 8 205 (+17) ед,
- артиллерийских систем − 4 839 (+23) ед,
- РСЗО − 699 (+0) ед,
- средств ПВО − 462 (+2) ед,
- самолетов − 315 (+0) ед,
- вертолетов − 311 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 027 (+10) ед,
- крылатых ракет − 1 347 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 7 324 (+32) ед,
- специальной техники − 718 (+3) ед.
Данные уточняются.