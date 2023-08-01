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Защитники Украины уничтожили 500 оккупантов и 23 вражеские артсистемы

Ирина БалачукВторник, 1 августа 2023, 08:09
Защитники Украины уничтожили 500 оккупантов и 23 вражеские артсистемы
Украинские воины. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки защитники ликвидировали 500 оккупантов, 23 артиллерийские системы, 17 ББМ, 10 беспилотников и 5 танков.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава − около 246 690 (+500) человек ликвидировано, 
  • танков − 4 216 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин − 8 205 (+17) ед,
  • артиллерийских систем − 4 839 (+23) ед,
  • РСЗО − 699 (+0) ед,
  • средств ПВО − 462 (+2) ед,
  • самолетов − 315 (+0) ед,
  • вертолетов − 311 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 027 (+10) ед,
  • крылатых ракет − 1 347 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 7 324 (+32) ед,
  • специальной техники − 718 (+3) ед.

Данные уточняются.

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Темы: РосcиявойнаГенштаб
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