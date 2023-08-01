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На Черниговщине ночью остановили российскую ДРГ − Наев

Ирина БалачукВторник, 1 августа 2023, 08:28
На Черниговщине ночью остановили российскую ДРГ − Наев
Украинские воины. Фото иллюстративное из facebook Командования Объединенных Сил ВС Украины

Ночью 1 августа силы обороны остановили попытку вражеской диверсионно-разведывательной группы пересечь границу Украины в Черниговской области.

Источник: командующий Объединенных Сил ВСУ Сергей Наев в Telegram

Прямая речь Наева: "Прошлой ночью на Северном направлении, в пределах Черниговской области, пресечена попытка пересечения государственной границы Украины диверсионной разведывательной группой противника.

Четыре вооруженных человека были замечены пограничниками 2-й пограничной заставы с помощью тепловизоров".

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Детали: Наев добавил, что старший наблюдательного поста принял решение открыть по врагу огонь на поражение − это заставило россиян отойти назад.

Командующий Объединенных Сил сообщил, что также к месту происшествия выдвинулись резервы из состава пограничного отряда и ВСУ.

"Благодаря умелым действиям подразделений Сил обороны враг в очередной раз понес потери и не достиг поставленной цели", − подытожил Наев.

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Темы: Черниговская областьграницаПограничная службавойна
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