Зеленский провел совещание с силовиками и военными: заслушал Буданова, Малюка и Залужного
Вторник, 1 августа 2023, 09:12
Президент Владимир Зеленский утром 1 августа провел совещание с силовиками и военными, где заслушал глав ГУР, СБУ и командующих ВСУ.
Источник: Зеленский в Telegram
Дословно: "Утро началось с важных докладов. Министра Клименко - по ситуации и атакам по приграничным областям и ночному удару дронами по Харькову. Враг атаковал Харьков пятью "Шахедами". Все службы на местах попадания, работают.
Доклад генерала Малюка - завершение работ по устранению последствий обстрела Кривого Рога, Херсона.
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Заслушал Главкома Залужного по ситуации на фронте. Также доложили командующие Сырский и Тарнавский. Детали применения ПВО - командующий Олещук.
Был и закрытый доклад начальника ГУР Буданова".
Напомним:
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- Российские захватчики ночью 1 августа атаковали Харьков дронами-камикадзе, в результате попадания в городе вспыхнул пожар, дрон разрушил 2 этажа одного из общежитий.
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