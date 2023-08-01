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Зеленский провел совещание с силовиками и военными: заслушал Буданова, Малюка и Залужного

Алена МазуренкоВторник, 1 августа 2023, 09:12
Зеленский провел совещание с силовиками и военными: заслушал Буданова, Малюка и Залужного
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский утром 1 августа провел совещание с силовиками и военными, где заслушал глав ГУР, СБУ и командующих ВСУ.

Источник: Зеленский в Telegram

Дословно: "Утро началось с важных докладов. Министра Клименко - по ситуации и атакам по приграничным областям и ночному удару дронами по Харькову. Враг атаковал Харьков пятью "Шахедами". Все службы на местах попадания, работают.

Доклад генерала Малюка - завершение работ по устранению последствий обстрела Кривого Рога, Херсона.

Заслушал Главкома Залужного по ситуации на фронте. Также доложили командующие Сырский и Тарнавский. Детали применения ПВО - командующий Олещук.

Был и закрытый доклад начальника ГУР Буданова".

Напомним: 

  • Российские захватчики ночью 1 августа атаковали Харьков дронами-камикадзе, в результате попадания в городе вспыхнул пожар, дрон разрушил 2 этажа одного из общежитий.
  • Утром 31 июля россияне атаковали Кривой Рог двумя баллистическими ракетами: одна попала в жилую многоэтажку, другая - в учебное заведение.

Темы: Зеленскийвойна
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