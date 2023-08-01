Зеленский провел совещание с силовиками и военными: заслушал Буданова, Малюка и Залужного

Президент Владимир Зеленский утром 1 августа провел совещание с силовиками и военными, где заслушал глав ГУР, СБУ и командующих ВСУ.

Источник: Зеленский в Telegram

Дословно: "Утро началось с важных докладов. Министра Клименко - по ситуации и атакам по приграничным областям и ночному удару дронами по Харькову. Враг атаковал Харьков пятью "Шахедами". Все службы на местах попадания, работают.

Доклад генерала Малюка - завершение работ по устранению последствий обстрела Кривого Рога, Херсона.

Заслушал Главкома Залужного по ситуации на фронте. Также доложили командующие Сырский и Тарнавский. Детали применения ПВО - командующий Олещук.

Был и закрытый доклад начальника ГУР Буданова".

Напомним: