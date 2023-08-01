За сутки в России пытались поджечь 9 военкоматов – СМИ
За последние сутки в России попытались поджечь девять военкоматов.
Источник: Telegram-канал Baza
Детали: По данным Telegram-канала, попытки поджога зданий военных комиссариатов зафиксированы в городах Можайск и Подольск Московской области, Россоши Воронежской области, Казани, Омске, Санкт-Петербурге, Калуге, а также Верхнеуральске и Копейске. Почти все поджигатели рассказали, что им звонили мошенники, как утверждает Telegram-канал.
Например, в ночь на 1 августа за попытку поджога военкомата в Копейске задержали 54-летнюю сотрудницу челябинского завода металлоконструкций. Она бросила коктейль молотова в медицинский кабинет здания военкомата.
Через два часа произошла попытка поджога военкомата в Верхнеуральске. На месте происшествия была задержана 34-летняя местная жительница.
Еще один военкомат пытались поджечь в Калуге. Там за попытку поджога была задержана 78-летняя пенсионерка.
Что предшествовало:
- 31 июля в Санкт-Петербурге мужчина протаранил ворота во двор военкомата машиной и пытался сжечь его. Он утверждает, что на это его побудила российская ФСБ.