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За сутки в России пытались поджечь 9 военкоматов – СМИ

Татьяна ЛозовенкоВторник, 1 августа 2023, 10:50
За сутки в России пытались поджечь 9 военкоматов – СМИ
МОБИЛИЗАЦИЯ В РОССИИ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО РИА НОВОСТИ

За последние сутки в России попытались поджечь девять военкоматов.

Источник: Telegram-канал Baza

Детали: По данным Telegram-канала, попытки поджога зданий военных комиссариатов зафиксированы в городах Можайск и Подольск Московской области, Россоши Воронежской области, Казани, Омске, Санкт-Петербурге, Калуге, а также Верхнеуральске и Копейске. Почти все поджигатели рассказали, что им звонили мошенники, как утверждает Telegram-канал.

Например, в ночь на 1 августа за попытку поджога военкомата в Копейске задержали 54-летнюю сотрудницу челябинского завода металлоконструкций. Она бросила коктейль молотова в медицинский кабинет здания военкомата.

Через два часа произошла попытка поджога военкомата в Верхнеуральске. На месте происшествия была задержана 34-летняя местная жительница.

Еще один военкомат пытались поджечь в Калуге. Там за попытку поджога была задержана 78-летняя пенсионерка.

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Темы: РосcияпожарТЦК
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