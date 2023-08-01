Строим вместе укрытия для учеников прифронтового Николаева. Присоединяйся к сбору (укр)

Сьогодні 1 серпня, а це означає, що за місяць почнеться новий навчальний рік. Другий навчальний рік в умовах повномасштабноі війни. За цей час Росія знищила в Україні тисячі шкіл. Особливо постраждали навчальні заклади міст, що перебували в окупації або поблизу лінії фронту.

Одне з таких міст – Миколаїв. Деякі навчальні заклади в регіоні неможливо відновити. Лише побудувати заново. Таких на Миколаївщині – 19, пошкоджених – 244.

На щастя, є заклади освіти, яким пощастило залишитися неушкодженими. Один із них – Миколаївський ліцей №55. Утім, повноцінне навчання організувати там неможливо. Бо немає укриття.

Загалом укриттями забезпечено лише 38% шкіл на Миколаївщині. Облаштувати іх за бюджетні кошти можна буде ще нескоро. Є більш важливі потреби.

А навчатися дітям потрібно вже з 1 вересня.

Тому разом з фондом SavED, який заснувала дорога Ганна Новосад і який відновив вже десятки шкіл на Чернігівщині та Миколаївщині, ми оголосили збір на ремонт укриття у 55 ліцеї.

Якщо встигнемо зібрати необхідні кошти до кінця серпня, вже у жовтні діти зможуть навчатися в ліцеї очно. Без укриття – це неможливо. Повітряні тривоги в Миколаєві щодня. Прилітає також часто.

Загалом ліцей розрахований на 1600 учнів. Але за наявності безпечного бомбосховища, там у дві зміни зможуть навчатися 3000 дітей, серед яких учні зі зруйнованих та пошкоджених шкіл, а також діти з окупованих зараз міст та сел.

Уявіть - ми всі можемо подарувати радість навчання, спілкування для 3000 дітей!

Також звертаюся до бізнесів в будівельній сфері – допомогти можна і будівельними матеріалами, і меблями. Для нас всіх головне результат: безпечне готове укриття на початку навчального року.

Репортаж та сюжет УП з ліцею.