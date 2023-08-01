Строим вместе укрытия для учеников прифронтового Николаева. Присоединяйся к сбору (укр)
Сьогодні 1 серпня, а це означає, що за місяць почнеться новий навчальний рік. Другий навчальний рік в умовах повномасштабноі війни. За цей час Росія знищила в Україні тисячі шкіл. Особливо постраждали навчальні заклади міст, що перебували в окупації або поблизу лінії фронту.
Одне з таких міст – Миколаїв. Деякі навчальні заклади в регіоні неможливо відновити. Лише побудувати заново. Таких на Миколаївщині – 19, пошкоджених – 244.
На щастя, є заклади освіти, яким пощастило залишитися неушкодженими. Один із них – Миколаївський ліцей №55. Утім, повноцінне навчання організувати там неможливо. Бо немає укриття.
Загалом укриттями забезпечено лише 38% шкіл на Миколаївщині. Облаштувати іх за бюджетні кошти можна буде ще нескоро. Є більш важливі потреби.
А навчатися дітям потрібно вже з 1 вересня.
Тому разом з фондом SavED, який заснувала дорога Ганна Новосад і який відновив вже десятки шкіл на Чернігівщині та Миколаївщині, ми оголосили збір на ремонт укриття у 55 ліцеї.
Якщо встигнемо зібрати необхідні кошти до кінця серпня, вже у жовтні діти зможуть навчатися в ліцеї очно. Без укриття – це неможливо. Повітряні тривоги в Миколаєві щодня. Прилітає також часто.
Загалом ліцей розрахований на 1600 учнів. Але за наявності безпечного бомбосховища, там у дві зміни зможуть навчатися 3000 дітей, серед яких учні зі зруйнованих та пошкоджених шкіл, а також діти з окупованих зараз міст та сел.
Уявіть - ми всі можемо подарувати радість навчання, спілкування для 3000 дітей!
Також звертаюся до бізнесів в будівельній сфері – допомогти можна і будівельними матеріалами, і меблями. Для нас всіх головне результат: безпечне готове укриття на початку навчального року.
Закликаю читачів долучитися до збору 4 мільйонів гривень, необхідних для облаштування безпечного бомбосховища для дітей згідно з вимогами ДСНС.
Посилання на банку: monobank.ua
Номер картки банки:
5375 4112 0721 7238
Додаткові посилання на збір: https://pay.fondy
Paypal фонду savED:
sol.savedschools@gmail.com
Крім того, представники бізнесу, які мають можливість і хочуть допомогти облаштувати укриття необхідними меблями та технічними засобами для дітей, можуть звертатися безпосередньо до директорки savED Олени Северенчук: o.severenchuk@saved.foundation