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Чехия заручилась гарантиями безопасности США: ратифицировала договор об обороне

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 1 августа 2023, 18:37
Чехия заручилась гарантиями безопасности США: ратифицировала договор об обороне
Фото: Getty Images

Чехия во вторник, 1 августа завершила ратификацию соглашения об оборонном сотрудничестве с Соединенными Штатами, что является дополнительной гарантией безопасности для страны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на IDNES

Детали: Министр обороны Яна Чернохова отметила, что это соглашение является дополнительной гарантией безопасности для Чехии и особенно важна в контексте российской агрессии против Украины.

В администрации президента Чехии Петра Павла сообщили, что он поставил свою подпись под документом после ратификации в парламенте, состоявшейся ранее.

Обе палаты одобрили соглашение значительным большинством: 66 голосами из 72 в Сенате и 115 из 144 в Палате представителей. Дебаты в законодательном органе сопровождались протестами против присутствия в Чехии американских военных.

Главным критиком соглашения была оппозиционная партия "Свобода и прямая демократия" SPD. Ее представители настаивают, что соглашение является первым шагом к появлению в Чехии американского контингента и соглашение якобы выгодно прежде всего Штатам. Лидер политсилы Томио Окамура безуспешно требовал утверждения решения на общенациональном референдуме или дополнительного протокола о том, что в Чехии не будет американских военных баз.

В правительстве и оппозиционной ANO в ответ аргументировали, что соглашение и так этого не предусматривает, а потенциальное решение о долгосрочном присутствии американских сил в Чехии всегда будет требовать отдельного утверждения парламента. Они также отвергли манипулятивные сравнения соглашения с "временным" размещением СССР своих войск в Чехословакии после вторжения 1968 года.

Большинство членов НАТО имеют отдельные двусторонние соглашения об оборонном сотрудничестве с США. Среди стран на восточном фланге Альянса до сих пор такого не имела только Чехия.

Напомним: Чешско-американское соглашение о сотрудничестве в области обороны подписали в мае, а парламент ратифицировал его в середине июля. Примерно 40-страничный документ касается ряда сфер, которые могут быть связаны с возможным присутствием американских войск в Чехии или сотрудничеством между американскими и чешскими вооруженными силами на чешской территории.

Например, речь идет о правовом статусе американских войск, защите окружающей среды, использовании автотранспорта американскими военными и их семьями, а также о статусе подрядчиков вооруженных сил США.

Соглашение также предусматривает освобождение американских солдат от налогов и таможенных сборов в Чешской Республике и содержит перечень военных объектов и помещений чешской армии, которыми вооруженные силы США смогут пользоваться на заранее согласованных условиях.

Темы: ЧехияСША
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