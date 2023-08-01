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Окончательного плана обучения украинских пилотов на F-16 до сих пор нет - CNN

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 1 августа 2023, 19:21
Окончательного плана обучения украинских пилотов на F-16 до сих пор нет - CNN
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты еще не одобрили окончательный план обучения на украинских летчиков на истребителях F-16 из-за того, что европейские государства не согласовали все его подробности.

Источник: CNN со ссылкой на информированные источники, передает "Европейская правда"

Детали: По данным телеканала, США пока не получили от европейских государств-участников "коалиции истребителей" окончательного плана подготовки украинских летчиков на F-16. Вашингтон как производитель истребителя должен его одобрить, прежде чем учения начнутся.

Речь идет в частности о разрешении на передачу специального оборудования для F-16, например, летных тренажеров и учебных пособий, поскольку учения будут проходить только в Европе. Непонятно также, какие именно страны предоставят свои F-16 для обучения.

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Представители американского оборонного ведомства сообщили CNN, что США все еще решают, отправлять ли американских пилотов для помощи в обучении украинцев, но никаких решений не будут принимать до тех пор, пока не будет утвержден окончательный план учений.

В концепции плана обучения, которую Министерство обороны Дании предоставило CNN, говорится, что курс будет направлен на подготовку летчиков и наземного экипажа в течение шести месяцев и будет проходить в нескольких местах, в том числе и на датской авиабазе Скрюдструп.

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Темы: СШАУкраинаоружие
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