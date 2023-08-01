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В Беларусь заехала уже 14-я колонна вагнеровцев. В ней фуры с контейнерами

Александр ШумилинВторник, 1 августа 2023, 19:41
В Беларусь заехала уже 14-я колонна вагнеровцев. В ней фуры с контейнерами

В Беларусь прибыла уже 14-я колонна наемников так называемого "ЧВК Вагнер", она насчитует 15 машин.

Источник: сообщение мониторинговой группы "Беларускі Гаюн"

Дословно: "14-я колонна наемников Пригожина в данный момент движется по трассе М5 от Осиповичей в направлении лагеря в с. Цель".

Детали: В колонне около 15 машин и большинство - это фуры, которые перевозят большие железные контейнеры, похожие на морские.

Часть контейнеров выглядят переоборудованными под другие нужды. Что именно перевозится в контейнерах, неизвестно. Кроме фур в колонне также едет автобус и несколько пикапов.

Номера машин сняты или заклеены.

Предыстория:

  • Во вторник 1 августа самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "пошутил" о намерениях вагнеровцев, которые переместились в Беларусь после неудачного мятежа в РФ, поехать "на экскурсию в Жешув".

Темы: БеларусьВагнер
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