В Беларусь заехала уже 14-я колонна вагнеровцев. В ней фуры с контейнерами

В Беларусь прибыла уже 14-я колонна наемников так называемого "ЧВК Вагнер", она насчитует 15 машин.

Источник: сообщение мониторинговой группы "Беларускі Гаюн"

Дословно: "14-я колонна наемников Пригожина в данный момент движется по трассе М5 от Осиповичей в направлении лагеря в с. Цель".

Детали: В колонне около 15 машин и большинство - это фуры, которые перевозят большие железные контейнеры, похожие на морские.

Часть контейнеров выглядят переоборудованными под другие нужды. Что именно перевозится в контейнерах, неизвестно. Кроме фур в колонне также едет автобус и несколько пикапов.

Номера машин сняты или заклеены.

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