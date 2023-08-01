У Лукашенко отказались признать нарушение границы Польши и обвинили Варшаву

Министерство обороны Беларуси заявило, что нарушения двумя белорусскими вертолетами воздушного пространства Польши в районе Подляского воеводства не было, зато обвинило Варшаву в том, что такие утверждения делаются для "оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы".

Источник: заявление Минобороны Беларуси, которое цитирует "Европейская правда"

Детали: Белорусское Минобороны считает, что утверждения о нарушении воздушного пространства Польши нужны Варшаве для "очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы".

"Сообщение, не подтвержденное данными объективного контроля со стороны Польши, Министерство обороны Республики Беларусь рассматривает в стиле "одна бабка сказала" и отмечает, что нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было", – добавили там.

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