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У Лукашенко отказались признать нарушение границы Польши и обвинили Варшаву

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 1 августа 2023, 22:29
У Лукашенко отказались признать нарушение границы Польши и обвинили Варшаву
ФОТО: ЭЛИЗА КОВАЛЬЧИК

Министерство обороны Беларуси заявило, что нарушения двумя белорусскими вертолетами воздушного пространства Польши в районе Подляского воеводства не было, зато обвинило Варшаву в том, что такие утверждения делаются для "оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы".

Источник: заявление Минобороны Беларуси, которое цитирует "Европейская правда"

Детали: Белорусское Минобороны считает, что утверждения о нарушении воздушного пространства Польши нужны Варшаве для "очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы".

"Сообщение, не подтвержденное данными объективного контроля со стороны Польши, Министерство обороны Республики Беларусь рассматривает в стиле "одна бабка сказала" и отмечает, что нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было", – добавили там.

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Что предшествовало:

  • Как известно, Министерство национальной обороны Польши во вторник вечером подтвердило нарушение польского воздушного пространства со стороны Беларуси двумя вертолетами.
  • Сначала официальная Варшава отрицала факт нарушения воздушного пространства, но позже объяснила, что пересечение границы произошло в районе города Беловеж на очень низкой высоте, и это затруднило его обнаружение радиолокационными системами.
  • Польша в связи с ситуацией усилит охрану границы, в том числе за счет военных вертолетов, проинформировала об инциденте НАТО, а также вызовет временного поверенного в делах Беларуси для получения объяснений.
  • Как известно, в Беларуси некоторое время находятся боевики так называемой группы Вагнера, которые перешли туда после попытки мятежа в России. Польская сторона неоднократно подчеркивала, что "вагнеровцы" представляют угрозу для Польши, и усиливала охрану белорусско-польской границы.
  • На днях премьер Польши официально заявил о перемещении 100 "вагнеровцев" к так называемому Сувальскому коридору – условному перешейку по линии польско-литовской границы, отделяющему территорию Калининградской области РФ и Беларуси.

Темы: БеларусьПольшаграница
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