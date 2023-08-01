У Лукашенко отказались признать нарушение границы Польши и обвинили Варшаву
Министерство обороны Беларуси заявило, что нарушения двумя белорусскими вертолетами воздушного пространства Польши в районе Подляского воеводства не было, зато обвинило Варшаву в том, что такие утверждения делаются для "оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы".
Источник: заявление Минобороны Беларуси, которое цитирует "Европейская правда"
Детали: Белорусское Минобороны считает, что утверждения о нарушении воздушного пространства Польши нужны Варшаве для "очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы".
"Сообщение, не подтвержденное данными объективного контроля со стороны Польши, Министерство обороны Республики Беларусь рассматривает в стиле "одна бабка сказала" и отмечает, что нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было", – добавили там.
Что предшествовало:
- Как известно, Министерство национальной обороны Польши во вторник вечером подтвердило нарушение польского воздушного пространства со стороны Беларуси двумя вертолетами.
- Сначала официальная Варшава отрицала факт нарушения воздушного пространства, но позже объяснила, что пересечение границы произошло в районе города Беловеж на очень низкой высоте, и это затруднило его обнаружение радиолокационными системами.
- Польша в связи с ситуацией усилит охрану границы, в том числе за счет военных вертолетов, проинформировала об инциденте НАТО, а также вызовет временного поверенного в делах Беларуси для получения объяснений.
- Как известно, в Беларуси некоторое время находятся боевики так называемой группы Вагнера, которые перешли туда после попытки мятежа в России. Польская сторона неоднократно подчеркивала, что "вагнеровцы" представляют угрозу для Польши, и усиливала охрану белорусско-польской границы.
- На днях премьер Польши официально заявил о перемещении 100 "вагнеровцев" к так называемому Сувальскому коридору – условному перешейку по линии польско-литовской границы, отделяющему территорию Калининградской области РФ и Беларуси.