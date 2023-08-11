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Москву атаковал беспилотник: власти утверждают, что его сбили

Станислав ПогориловПятница, 11 августа 2023, 11:31
Москву атаковал беспилотник: власти утверждают, что его сбили
скриншот "Baza"

На северо-западе Москвы в районе Карамишевской набережной произошел взрыв, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ПВО сбили беспилотник.

Источник: пропагандисты "РИА "Новости", Telegram-канал "Baza"

Детали: Baza пишет, что БПЛА летел со стороны Истринского района Подмосковья и был снят на видео очевидцами в районе Павловской Слободы.

Позже мэр столицы РФ Сергей Собянин сообщил, что якобы была попытка пролета одного беспилотника на Москву, но в результате работы ПВО его сбили.

Власти уверяют, что при падении обломков в районе Карамишевской набережной никто не пострадал, серьезных разрушений нет.

Темы: Росcиябеспилотникивойна
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