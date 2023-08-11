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Депутат Бундестага выступила против ограничения дальности ракет Taurus в случае их передачи Киеву

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 11 августа 2023, 18:26

В Бундестаге выступили против ограничения дальности полета крылатых ракет Taurus как условия для их поставки Украине.

Источник: депутат Бундестага от Свободной демократической партии Мари-Агнес Штрак-Циммерман, которую цитирует Tagesschau, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Украине нужны немецкие крылатые ракеты Taurus, чтобы иметь возможность атаковать чисто военные позиции на территории России, откуда постоянно совершают атаки на Украину".

Детали: По информации издания Spiegel, по вопросу передачи ракет продолжаются засекреченные переговоры с представителями оборонной промышленности, поскольку канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы сделать невозможными удары Киевом по российской территории, не касающейся оккупированного РФ Крыма.

Соответственно, министр обороны Борис Писториус попросил производителя интегрировать в крылатые ракеты ограничения для программирования целей.

Вместе с тем, в немецком правительстве заявили, что сейчас подготовка к передаче Украине крылатых ракет Taurus не ведется.

Читайте также статью "ЕП" о том, как Германия дискутирует о передаче Украине ракет Taurus.

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