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Россияне держат в Черном море корабль с 8-ю "Калибрами", а на востоке – двигаются "Шахеды"

Алена МазуренкоПятница, 18 августа 2023, 23:50
Россияне держат в Черном море корабль с 8-ю Калибрами, а на востоке – двигаются Шахеды
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По состоянию на вечер 18 августа российские оккупанты держат в Черном море корабль с 8-ю ракетами типа "Калибр", а на востоке страны сообщают об угрозе применения вражеских дронов и авиации. По границе Харьковской-Сумской и Полтавской-Черниговской областей движутся "Шахеды".

Источник: Силы обороны юга Украины, воздушные силы ВСУ

Детали: На юге страны: Стратегическая авиация не активна. Тактическая авиация в южном и юго-восточном направлении - не зафиксирована. Пусков БпЛА типа "Shahed" в южном направлении нет (по состоянию на 23.00).

В то же время, в акваторию Черного моря на боевое дежурство выведен малый ракетный корабль, снаряженный 8 "Калибрами".

На восточном и юго-восточном направлениях Воздушные силы сообщают об активности вражеской тактической авиации, угрозе применения авиационного вооружения и ударных БПЛА.

В частности, по состоянию на 23.46 об угрозе применения вражеских дронов сообщается в Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской областях.

В 23.59 Воздушные силы сообщили о группах "Шахедов", которые движутся с востока на запад, по границе Харьковской-Сумской и Полтавской-Черниговской областей. Жителей ближайших населенных пунктов призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В 00:10 воздушники предупредили об угрозе применения врагом ударных беспилотников в Черкасской, Кировоградской и Киевской областях.

Украинцев призывают реагировать на сигналы воздушной тревоги, переходить в укрытие или соблюдать правило "двух стен".

Темы: войнаШахед
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