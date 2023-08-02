В Херсоне прогремела серия взрывов – СМИ

В городе Херсон вечером 1 августа прогремела серия взрывов.

Источник: "Суспільне" в Telegram

Детали: Около 21:20 издание впервые вечером сообщило, что в Херсоне слышны взрывы.

Повторные взрывы, по информации "Суспільного", в городе звучали еще пять раз. Последний раз – около полуночи.

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Напомним: Утром 1 августа россияне в очередной раз обстреляли Херсон, в результате попадания в учреждение здравоохранения: погиб врач, пять человек получили ранения.