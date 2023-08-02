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Зеленский: Польша вместе с нами стала щитом Европы, ни одной трещины в этом щите быть не может

"Украинская правда"Среда, 2 августа 2023, 00:42
Зеленский: Польша вместе с нами стала щитом Европы, ни одной трещины в этом щите быть не может
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСИКЙ, ФОТО ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина чрезвычайно ценит историческую поддержку Польши и не даст "никаким политическим мгновениям" испортить отношения между украинским и польским народами.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь: "Украина бьется за свободу свою и всей Европы, и мы благодарны каждому народу, который помогает. Очень ценим историческую поддержку Польши, которая вместе с нами стала настоящим щитом Европы – от моря до моря. И ни одной трещинки в этом щите быть не может.

Мы не дадим никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами, а эмоциям точно стоит остыть. Свобода и благо наших народов, ценности нашей Европы и победа над общим российским врагом – превыше всего".

Что было раньше:

  • Во вторник посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого вызвали в Министерство иностранных дел в Киеве из-за высказываний руководителя офиса по вопросам международной политики в администрации Анджея Дуды Марчина Пшидача.
  • В интервью польским СМИ Пшидач отметил, что Украина получила действительно большую поддержку от Польши и ей "стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в течение последних месяцев и лет".
  • Соответствующие высказывания польского чиновника прозвучали в контексте ситуации с блокированием экспорта украинского зерна через Польшу.
  • В то же время в Офисе президента Украины назвали безосновательными заявления в Варшаве о том, что Киев якобы недостаточно ценит помощь, оказанную Польшей.
  • Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий резко осудил решение Киева вызвать польского посла в Министерство иностранных дел из-за высказываний представителя Офиса президента Польши Марчина Пшидача, отметив, что "таких ошибок не должно быть".

Темы: ПольшаЗеленскийУкраина
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