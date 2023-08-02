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В Петербурге снова пытались сжечь военкомат – росСМИ

"Украинская правда"Среда, 2 августа 2023, 04:22
В Петербурге снова пытались сжечь военкомат – росСМИ
Скриншот из видео Telegram-канала "Baza"

В российском городе Санкт-Петербург вечером 1 августа неизвестная девушка пыталась поджечь здание военкомата, российские Telegram-каналы пишут, что это уже третья попытка сжечь военкомат.

Источник: российские Telegram-каналы "Shot" и "Baza"

Детали: По информации "Shot", попытка поджога военкомата в Петербурге произошла на Английском проспекте.

"Вероятно девушка в платке бросила ко входу бутылку с зажигательной смесью, после чего скрылась с места преступления. Сотрудники военкомата смогли сами потушить огонь, виновницу разыскивает полиция", – сообщил канал.

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Позже Telegram-канал "Baza" опубликовал видео момента поджога военкомата.

На кадрах видно, как девушка подошла ко входу в здание, положила возле двери сверток и подожгла его.

Напомним: 31 июля в Петербурге мужчина протаранил ворота во двор военкомата машиной и пытался сжечь его.

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Темы: Росcияпожар
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