Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Петербурге снова пытались сжечь военкомат – росСМИ

"Украинская правда"Среда, 2 августа 2023, 04:22
В Петербурге снова пытались сжечь военкомат – росСМИ
Скриншот из видео Telegram-канала "Baza"

В российском городе Санкт-Петербург вечером 1 августа неизвестная девушка пыталась поджечь здание военкомата, российские Telegram-каналы пишут, что это уже третья попытка сжечь военкомат.

Источник: российские Telegram-каналы "Shot" и "Baza"

Детали: По информации "Shot", попытка поджога военкомата в Петербурге произошла на Английском проспекте.

"Вероятно девушка в платке бросила ко входу бутылку с зажигательной смесью, после чего скрылась с места преступления. Сотрудники военкомата смогли сами потушить огонь, виновницу разыскивает полиция", – сообщил канал.

Позже Telegram-канал "Baza" опубликовал видео момента поджога военкомата.

На кадрах видно, как девушка подошла ко входу в здание, положила возле двери сверток и подожгла его.

Напомним: 31 июля в Петербурге мужчина протаранил ворота во двор военкомата машиной и пытался сжечь его.

Темы: Росcияпожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Росcия
РФ формирует новые подразделения, но этого недостаточно без усиления мобилизации - разведка Британии
Россияне за ночь трижды обстреляли Никопольский район
За минувшие сутки произошло более 40 боевых столкновений с врагом – Генштаб
Последние новости
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
Все новости...
Реклама: