В Петербурге снова пытались сжечь военкомат – росСМИ

В российском городе Санкт-Петербург вечером 1 августа неизвестная девушка пыталась поджечь здание военкомата, российские Telegram-каналы пишут, что это уже третья попытка сжечь военкомат.

Источник: российские Telegram-каналы "Shot" и "Baza"

Детали: По информации "Shot", попытка поджога военкомата в Петербурге произошла на Английском проспекте.

"Вероятно девушка в платке бросила ко входу бутылку с зажигательной смесью, после чего скрылась с места преступления. Сотрудники военкомата смогли сами потушить огонь, виновницу разыскивает полиция", – сообщил канал.

Позже Telegram-канал "Baza" опубликовал видео момента поджога военкомата.

На кадрах видно, как девушка подошла ко входу в здание, положила возле двери сверток и подожгла его.

Напомним: 31 июля в Петербурге мужчина протаранил ворота во двор военкомата машиной и пытался сжечь его.