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Обстрелы Сумщины: за сутки зафиксировано 200 взрывов

"Украинская правда"Среда, 2 августа 2023, 04:45
Обстрелы Сумщины: за сутки зафиксировано 200 взрывов
РАЗРУШЕНИЯ ПОСЛЕ ОБСТРЕЛОВ РФ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ОВА

В течение 1 августа российские оккупанты совершили 27 обстрелов Сумской области, зафиксировано 200 взрывов, обстреляно 22 населенных пункта в 7 громадах.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: В Краснопольской громаде был минометный обстрел (6 взрывов), била артиллерия (12 взрывов). В результате обстрела повреждены 2 частных дома.

По Белопольской громаде "работали" миномет (30 взрывов), РСЗО (47 взрывов), артиллерия (2 взрыва).

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По Эсманской громаде бил миномет (34 взрыва), с вертолета осуществлен пуск 6 ракет (НУРС). В результате обстрелов повреждены складское помещение частного предприятия и трактор.

В Зноб-Новгородской громаде зафиксирован минометный обстрел (9 взрывов).

По Середино-Будской громаде били гранатомет (4 взрыва) и миномет (5 взрывов). Поврежден частный дом.

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По Великописаревской громаде "работали" миномет (4 взрыва), артиллерия (13 взрывов), гранатомет (20 взрывов).

Хотинскую громаду обстреливал миномет (8 взрывов).

Темы: обстрелСумская областьРосcия
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