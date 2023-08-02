Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ISW объяснил, зачем Герасимов показался в командном пункте на оккупированном Запорожье

Среда, 2 августа 2023, 05:59
ISW объяснил, зачем Герасимов показался в командном пункте на оккупированном Запорожье
ВАЛЕРИЙ ГЕРАСИМОВ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ МИНОБОРОНЫ РФ

Министерство обороны РФ продолжает позиционировать начальника российского Генерального штаба генерала армии Валерия Герасимова как эффективного командующего, который руководит театром военных действий в Украине, говорится в ежедневном отчете Института изучения войны.

Источник: ISW

Детали: В институте отметили, что Минобороны РФ опубликовало 1 августа видеозапись, на которой Герасимов, как сообщается, инспектирует передовой командный пункт на западе Запорожской области и получает брифинг об украинских операциях и российской обороне в этом районе.

"Эта видеозапись является одним из первых публичных выступлений Герасимова после мятежа, организованного основателем "ЧВК Вагнер" Евгением Пригожиным 24 июня, и указывает на то, что Минобороны РФ продолжает освещать роль Герасимова как командующего театром военных действий", – говорится в отчете аналитиков ISW.

Реклама:

Ранее некоторые российские источники утверждали, что генерал-полковник Михаил Теплинский заменил Герасимова на посту командующего военными действиями в Украине после мятежа "Вагнера". Однако в ISW отметили, что не смогли проверить соответствующие слухи и считают, что Герасимов, скорее всего, номинально сохранит свою должность в российских Вооруженных силах.

"На видеозаписях Минобороны Герасимов изображен как архитектор российских оборонительных операций в одном из секторов украинского контрнаступления на юге. Эта роль ранее приписывалась бывшему заместителю командующего Объединенной группировки войск в Украине генералу армии Сергею Суровикину и бывшему командующему 58-й общевойсковой армии (Южный военный округ) генерал-майору Ивану Попову до их вероятного увольнения, которые произошли 28 июня и 15 июля из-за противостояния с Герасимовым и несоблюдения иерархии в МО РФ", – говорится в отчете ISW.

Темы: РосcияЗапорожье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Под покровом войны похитил имущества на 2,7 млн: за что задержан глава райсовета в Одесской области

СМИ: Правительство Германии намерено дать Украине дальнобойные ракеты Taurus

Сын нардепки от "Слуги народа", который выехал из Украины, уходит из местного совета

Украина объявила временные коридоры для торговых судов в Черном море

фото, видеоВозле порта Ла-Рошель загорелись силосы с зерном

Производителя алкоголя Bacardi внесли в список международных спонсоров войны

Все новости...
Росcия
РФ формирует новые подразделения, но этого недостаточно без усиления мобилизации - разведка Британии
Россияне за ночь трижды обстреляли Никопольский район
За минувшие сутки произошло более 40 боевых столкновений с врагом – Генштаб
Последние новости
18:36
Министр обороны Германии хочет усилить борьбу со шпионажем
18:25
Военные Украины и США обсудили действия ВСУ на фронте и оборонное сотрудничество
18:19
Россия готовит детей с оккупированных территорий воевать против Украины – "Спротив"
18:08
Азербайджан будет обучать украинских саперов
18:08
Под покровом войны похитил имущества на 2,7 млн: за что задержан глава райсовета в Одесской области
18:02
"На выступлениях собирали средства для ВСУ": в Запорожье в результате атаки РФ погибли две музыкантки
17:46
США выделили еще $2 млн для украинского бизнеса: кто может получить от 35 до 150 тысяч долларов
17:41
Израиль отменяет медстрахование для украинских беженцев: посол просит не делать этого
17:39
Киевлянина приговорили к 10 годам лишения свободы за развращение девочки в школьном туалете
17:26
СМИ: Правительство Германии намерено дать Украине дальнобойные ракеты Taurus
Все новости...
Реклама: