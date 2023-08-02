ISW объяснил, зачем Герасимов показался в командном пункте на оккупированном Запорожье

Министерство обороны РФ продолжает позиционировать начальника российского Генерального штаба генерала армии Валерия Герасимова как эффективного командующего, который руководит театром военных действий в Украине, говорится в ежедневном отчете Института изучения войны.

Источник: ISW

Детали: В институте отметили, что Минобороны РФ опубликовало 1 августа видеозапись, на которой Герасимов, как сообщается, инспектирует передовой командный пункт на западе Запорожской области и получает брифинг об украинских операциях и российской обороне в этом районе.

"Эта видеозапись является одним из первых публичных выступлений Герасимова после мятежа, организованного основателем "ЧВК Вагнер" Евгением Пригожиным 24 июня, и указывает на то, что Минобороны РФ продолжает освещать роль Герасимова как командующего театром военных действий", – говорится в отчете аналитиков ISW.

Ранее некоторые российские источники утверждали, что генерал-полковник Михаил Теплинский заменил Герасимова на посту командующего военными действиями в Украине после мятежа "Вагнера". Однако в ISW отметили, что не смогли проверить соответствующие слухи и считают, что Герасимов, скорее всего, номинально сохранит свою должность в российских Вооруженных силах.

"На видеозаписях Минобороны Герасимов изображен как архитектор российских оборонительных операций в одном из секторов украинского контрнаступления на юге. Эта роль ранее приписывалась бывшему заместителю командующего Объединенной группировки войск в Украине генералу армии Сергею Суровикину и бывшему командующему 58-й общевойсковой армии (Южный военный округ) генерал-майору Ивану Попову до их вероятного увольнения, которые произошли 28 июня и 15 июля из-за противостояния с Герасимовым и несоблюдения иерархии в МО РФ", – говорится в отчете ISW.