540 оккупантов и 27 вражеских артсистем уничтожили за минувшие сутки
Среда, 2 августа 2023, 08:16
Потери России в войне против Украины достигли 247 230 военных, 4 217 танков, 8 213 ББМ.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 247 230 (+540) человек ликвидировано,
- танков - 4217 (+1) ед,
- боевых бронированных машин - 8 213 (+8) ед,
- артиллерийских систем - 4 866 (+27) ед,
- РСЗО - 700 (+1) ед,
- средств ПВО - 463 (+1) ед,
- самолетов - 315 (+0) ед,
- вертолетов - 311 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4 042 (+15) ед,
- крылатых ракет - 1 347 (+0) ед,
- кораблей/катеров - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7 349 (+25) ед,
- специальной техники - 718 (+0).
Данные уточняются.
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