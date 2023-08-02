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540 оккупантов и 27 вражеских артсистем уничтожили за минувшие сутки

Алена МазуренкоСреда, 2 августа 2023, 08:16
540 оккупантов и 27 вражеских артсистем уничтожили за минувшие сутки
иллюстративное фото с FB-страницы Генштаба

Потери России в войне против Украины достигли 247 230 военных, 4 217 танков, 8 213 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 247 230 (+540) человек ликвидировано,
  • танков - 4217 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин - 8 213 (+8) ед,
  • артиллерийских систем - 4 866 (+27) ед,
  • РСЗО - 700 (+1) ед,
  • средств ПВО - 463 (+1) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 311 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4 042 (+15) ед,
  • крылатых ракет - 1 347 (+0) ед,
  • кораблей/катеров - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7 349 (+25) ед,
  • специальной техники - 718 (+0).

Данные уточняются.

Темы: война
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