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Зеленский о ночной атаке: Мир должен реагировать, когда РФ бьет по зерну

Алена МазуренкоСреда, 2 августа 2023, 09:27
Зеленский о ночной атаке: Мир должен реагировать, когда РФ бьет по зерну
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО: ОП

Президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество к реакции на российский обстрел украинских элеваторов с зерном.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Очередная ночь войны, очередная ночь работы нашей героической ПВО. Защищаемся на максимуме имеющихся сил. Сбито много "шахедов".

К счастью, обошлось без жертв. К сожалению, есть повреждения. Самые существенные - на Юге страны.

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Российские террористы снова били по портам, по зерну, по глобальной продовольственной безопасности. Все наши оперативные службы сработали эффективно. Мир должен реагировать. Когда мишенью являются гражданские порты, когда террористы сознательно разрушают даже элеваторы - это угроза всем на всех континентах. Россию можно и нужно остановить".

Напомним: 

  • Российские оккупанты ночью 2 августа атаковали ударными беспилотниками портовую и промышленную инфраструктуры на юге Одесской области, вспыхнули пожары, поврежден элеватор.
  • Ночью 2 августа Воздушные силы сбили 23 дрона-камикадзе "Шахед", которые российские оккупанты запустили по Украине, однако часть беспилотников поразила портовую инфраструктуру Одесской области.

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Темы: Зеленскийобстрелвойна
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