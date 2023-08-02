Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ формирует новые подразделения, но этого недостаточно без усиления мобилизации - разведка Британии

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 2 августа 2023, 09:51
РФ формирует новые подразделения, но этого недостаточно без усиления мобилизации - разведка Британии
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ ГУР

Россия в течение последних двух месяцев формирует новые крупные подразделения для усиления своих сухопутных войск, однако нужно проводить новую волну мобилизации.

Источник: разведывательный обзор Минобороны Великобритании за 2 августа, опубликованный в Twitter, Европейская правда

Детали: В ведомстве отметили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия в основном использовала мобилизованных резервистов для пополнения уже существующих подразделений или в составе пехотных частей территориальной обороны.

РФ редко создает новые общевойсковые формирования, такие как общевойсковые армии, которые должны быть самодостаточной силой. Исключением стал 3-й армейский корпус, созданный летом 2022 года, который в целом показал себя слабо, добавляют в разведке.

Реклама:

В ведомстве предполагают, что любое новое российское формирование будет использоваться как резервная сила в Украине. Однако в долгосрочной перспективе Россия стремится усилить свои силы для противостояния с НАТО.

Дословно: "Без новой большой волны обязательной мобилизации Россия вряд ли найдет достаточно новых войск, чтобы укомплектовать даже одну новую армию".

Что предшествовало: В обзоре за 1 августа британская разведка сообщала об активных боях на юге Украины, а также о проблемах, с которыми сталкиваются российские оккупационные войска.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ВеликобританиямобилизацияРосcияармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Под покровом войны похитил имущества на 2,7 млн: за что задержан глава райсовета в Одесской области

СМИ: Правительство Германии намерено дать Украине дальнобойные ракеты Taurus

Сын нардепки от "Слуги народа", который выехал из Украины, уходит из местного совета

Украина объявила временные коридоры для торговых судов в Черном море

фото, видеоВозле порта Ла-Рошель загорелись силосы с зерном

Производителя алкоголя Bacardi внесли в список международных спонсоров войны

Все новости...
Великобритания
Британский регулятор просит общественность высказаться относительно сделки между Microsoft и Activision Blizzard
СМИ узнали, почему Британия не признала "ПВК Вагнер" террористической организацией
Минобороны Британии считает, что контрнаступление Украины идет по плану
Последние новости
18:36
Министр обороны Германии хочет усилить борьбу со шпионажем
18:25
Военные Украины и США обсудили действия ВСУ на фронте и оборонное сотрудничество
18:19
Россия готовит детей с оккупированных территорий воевать против Украины – "Спротив"
18:08
Азербайджан будет обучать украинских саперов
18:08
Под покровом войны похитил имущества на 2,7 млн: за что задержан глава райсовета в Одесской области
18:02
"На выступлениях собирали средства для ВСУ": в Запорожье в результате атаки РФ погибли две музыкантки
17:46
США выделили еще $2 млн для украинского бизнеса: кто может получить от 35 до 150 тысяч долларов
17:41
Израиль отменяет медстрахование для украинских беженцев: посол просит не делать этого
17:39
Киевлянина приговорили к 10 годам лишения свободы за развращение девочки в школьном туалете
17:26
СМИ: Правительство Германии намерено дать Украине дальнобойные ракеты Taurus
Все новости...
Реклама: