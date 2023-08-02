РФ формирует новые подразделения, но этого недостаточно без усиления мобилизации - разведка Британии

Россия в течение последних двух месяцев формирует новые крупные подразделения для усиления своих сухопутных войск, однако нужно проводить новую волну мобилизации.

Источник: разведывательный обзор Минобороны Великобритании за 2 августа, опубликованный в Twitter, Европейская правда

Детали: В ведомстве отметили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия в основном использовала мобилизованных резервистов для пополнения уже существующих подразделений или в составе пехотных частей территориальной обороны.

РФ редко создает новые общевойсковые формирования, такие как общевойсковые армии, которые должны быть самодостаточной силой. Исключением стал 3-й армейский корпус, созданный летом 2022 года, который в целом показал себя слабо, добавляют в разведке.

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В ведомстве предполагают, что любое новое российское формирование будет использоваться как резервная сила в Украине. Однако в долгосрочной перспективе Россия стремится усилить свои силы для противостояния с НАТО.

Дословно: "Без новой большой волны обязательной мобилизации Россия вряд ли найдет достаточно новых войск, чтобы укомплектовать даже одну новую армию".

Что предшествовало: В обзоре за 1 августа британская разведка сообщала об активных боях на юге Украины, а также о проблемах, с которыми сталкиваются российские оккупационные войска.