За сутки из-за агрессии РФ два человека погибли, 13 ранены – ОВА

В результате российской агрессии за сутки по меньшей мере два человека погибли, 13 получили ранения.

Источник: отчеты ОВА о ситуации в регионах по состоянию на 9:00

Детали: На Киевщине ночью – очередная атака "Шахедами". В области активно работало ПВО. По предварительной информации - попаданий и пострадавших нет.

В результате падения обломков в одном из населенных пунктов произошло возгорание частного дома, повреждены гараж и автомобиль. Пожар, который возник, оперативно ликвидирован.

Реклама:

Еще в одном населенном пункте обломками была повреждена крыша магазина. Сейчас последствия устраняются. Оперативные службы продолжают работы по фиксации последствий ночной атаки.

Черниговщина: за сутки враг совершил 7 обстрелов (54 взрыва), использовал минометы, артиллерию. Россияне обстреляли

Сновскую, Новгород-Северскую, Городнянскую, Семеновскую громады. Предварительно - без жертв и разрушений.

ВИДЕО ДНЯ

Сумщина: ночью и утром враг совершил 7 обстрелов. Зафиксировано 49 взрывов. Обстреляно 5 населенных пунктов в Белопольской, Николаевской, Середино-Будской, Великописаревской громадах. Враг бил из минометов, артиллерии и гранатометов. Предварительно - без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Во вторник в течение дня было совершено 27 вражеских обстрелов. Зафиксировано 200 взрывов, обстреляно 22 населенных пункта в 7 общинах: Краснопольской, Белопольской, Хотинской, Эсманской, Зноб-Новгородской, Середино-Будской, Великописаревской.

Краснопольская громада: минометный обстрел (6 взрывов), артиллерия (12 взрывов). В результате обстрела повреждены 2 частных дома.

Эсманская громада: миномет (34 взрыва), с вертолета осуществлен пуск 6 ракет (типа НУРС); повреждено складское помещение частного предприятия и трактор.

Середино-Будская громада: гранатомет (4 взрыва), миномет (5 взрывов).

Днепропетровщина: в течение ночи агрессор трижды обстреливал Никопольский район из тяжелой артиллерии. Выпустил около полутора десятков снарядов. Терроризировал Никополь и Покровскую громаду.

Прошло без погибших и пострадавших; устанавливаются последствия вражеских атак.

Во вторник днем агрессор атаковал Никопольщину. Ударил из тяжелой артиллерии по районному центру. Данные о последствиях уточняются.

Запорожская: за минувшие сутки военные рф совершили 97 обстрелов по 20 населенным пунктам области.

14 авиаударов враг нанес по Гуляйполю, Орехову, Малой Токмачке и Преображенке, а 74 артобстрела - по территории Гуляйполя, Новодаровки, Малиновки, Красного, Железнодорожного, Новоандреевки, Левадного, Белогорья, Ольговского, Чаривного, Степногорска, Каменского, Степного, Малых Щербаков, Павловки и Лобкового. Кроме того, зафиксировано 6 ударов из РСЗО по Верхней Терсе, Новодаровке и Темировке, 2 вражеские БПЛА-атаки по Гуляйполю и Малым Щербакам, а также ракетный удар по Таврическому.

Во время авиационного удара рашистами по Орехову ранения получил 42-летний мужчина, он оперативно направлен в лечебное учреждение.

Поступило 34 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Уды Богодуховского района, Казачья Лопань Харьковского района, Петропавловка, Нестерно Чугуевского района и Строевка Купянского района.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополя, Каменка, Фиголевка, Двуречная, Западное, Купянск и Кисловка.

В результате ракетного удара по с. Первомайское Изюмского района повреждены магазин и жилые дома, погибла женщина 91 года, ранен мужчина около 40 лет. Состояние раненого - тяжелое.

В результате удара по с. Петропавловка Купянского района (предварительно - авиабомбой ФАБ-500) повреждены 3 частных домохозяйства, произошли масштабные пожары.

Луганщина: Невское и населенные пункты вокруг ежесуточно страдают от российской артиллерии. Также под обстрелами Белогоровка.

За сутки противник совершил 105 обстрелов (477 снарядов).

С 1 августа в оккупационной администрации Рубежного выдают пропуска на посещение города, которые действуют 30 суток. Без них в населенный пункт без наличия регистрации не пропускают.

Донецкая область: россияне совершили 26 обстрелов. Пострадали населенные пункты: Авдеевка, Курахово, Часов Яр, Красногоровка, Торецк, Угледар, Дружковка, Горняк, пгт. Великая Новоселка, с.Благодатное, с.Островское, с.Рай-Александровка, с.Соловьево, Славянск.

Повреждены 26 жилых домов, хозяйственная постройка, складское помещение, ЛЭП, гражданский автомобиль, здание бывшего предприятия.

По области за сутки: 3 раненых.

Николаевщина: во вторник в течение дня и в среду утром враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Также во вторник - вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по побережью г. Очаков Очаковской громады. Без пострадавших.

Во вторник вечером и утром среды враг наносил удары по Куцурубской громаде. Прошло без пострадавших.

Одесская область: ночная атака беспилотниками, выпущенными из Азовского моря через Черное, была направлена по югу Одесской области.

Силы противовоздушной обороны неустанно работали почти 3 часа.

В результате атаки возникли пожары на промышленных и портовых объектах, поврежден элеватор. Спасательные службы работают. Данные о пострадавших и повреждениях уточняются.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 74 обстрела (441 снарядов), из них по г. Херсон - 7 обстрелов (31 снаряд).

Было сбито воздушных целей противника: БПЛА "Ланцет" - 4.

Врагом попали в районы 31 населенного пункта области; территорию и здание Херсонской городской клинической больницы им. Корабелиша (г. Херсон); территорию и здание лицея (н.п. Одрадокаменка)

Армия РФ прицельным огнем покрыла одно из медицинских учреждений Херсона. Повреждены два этажа - хирургическое и отоларингологическое отделение, разрушена операционная. В результате вражеского удара погиб молодой врач, у которого был первый рабочий день после интернатуры. Также ранения получила медсестра. Еще у четырех пострадавших медработников диагностировали контузию и острую реакцию на стресс. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Вблизи села Чкалово Бериславского района во время выполнения полевых работ 41-летний мужчина на тракторе наехал на неизвестный взрывоопасный предмет. Тот сдетонировал, из-за чего тракторист получил телесные повреждения. Пострадавшего госпитализировали с осколочными ранениями спины, руки и головы. Ему оказывают медицинскую помощь

Всего за сутки из-за российской агрессии один человек погиб, 8 - получили ранения.