Байден хочет профинансировать оружие для Тайваня в рамках бюджета для Украины - FT
Администрация президента США Джо Байдена планирует обратиться к Конгрессу с предложением профинансировать вооружение для Тайваня в рамках дополнительного бюджетного запроса для Украины.
Источник: Financial Times со ссылкой на источники, Европейская правда
Детали: По словам собеседников издания, это поможет ускорить поставки оружия Тайваню на фоне военной активности Китая. Согласно данным источников, американское Административно-бюджетное управление включит финансирование для Тайваня в дополнительный запрос в рамках усилий по ускорению поставок оружия.
В случае принятия Конгрессом Тайвань впервые получит оружие через систему военной помощи иностранным государствам. Ожидается, что Белый дом подаст запрос в этом месяце.
На прошлой неделе президент США Джо Байден распорядился выделить до $345 млн военной помощи Тайваню для сдерживания Китая.
Издание пишет, что голосование по дополнительному бюджету, который будет сосредоточен преимущественно на новой военной помощи Украине, станет первым испытанием на поддержку Киева в нынешнем созыве Конгресса.
Недавно группа ультраправых республиканцев в Палате представителей пыталась использовать ежегодный оборонный законопроект для ограничения поддержки Украины со стороны США.
В то же время включение в бюджет для Украины Тайваня, который имеет сильную двухпартийную поддержку в Конгрессе, может помочь администрации и проукраинским республиканцам получить благосклонность тех конгрессменов, которые в противном случае были бы против.
Напомним:
- 15 июля Палата представителей проголосовала за проект оборонного бюджета США на 2024 год, в котором заложено $300 млн на содействие безопасности Украины.
- $300 млн на поддержку Украины - равноценно сумме, которую запрашивала администрация Байдена, но при этом на $500 млн меньше, чем было согласовано в прошлом году. Тогда в рамках оборонного бюджета США Украине выделили $800 млн. Конгресс увеличил сумму в $300 млн, которую предложила администрация.