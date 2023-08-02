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Байден хочет профинансировать оружие для Тайваня в рамках бюджета для Украины - FT

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 2 августа 2023, 12:54
Байден хочет профинансировать оружие для Тайваня в рамках бюджета для Украины - FT
ДЖО БАЙДЕН В ВИЛМИНГТОНЕ, ШТАТ ДЕЛАВЕР. ФОТО: CAROLYN KASTER/AP

Администрация президента США Джо Байдена планирует обратиться к Конгрессу с предложением профинансировать вооружение для Тайваня в рамках дополнительного бюджетного запроса для Украины.

Источник: Financial Times со ссылкой на источники, Европейская правда

Детали: По словам собеседников издания, это поможет ускорить поставки оружия Тайваню на фоне военной активности Китая. Согласно данным источников, американское Административно-бюджетное управление включит финансирование для Тайваня в дополнительный запрос в рамках усилий по ускорению поставок оружия.

В случае принятия Конгрессом Тайвань впервые получит оружие через систему военной помощи иностранным государствам. Ожидается, что Белый дом подаст запрос в этом месяце.

На прошлой неделе президент США Джо Байден распорядился выделить до $345 млн военной помощи Тайваню для сдерживания Китая.

Издание пишет, что голосование по дополнительному бюджету, который будет сосредоточен преимущественно на новой военной помощи Украине, станет первым испытанием на поддержку Киева в нынешнем созыве Конгресса.

Недавно группа ультраправых республиканцев в Палате представителей пыталась использовать ежегодный оборонный законопроект для ограничения поддержки Украины со стороны США.

В то же время включение в бюджет для Украины Тайваня, который имеет сильную двухпартийную поддержку в Конгрессе, может помочь администрации и проукраинским республиканцам получить благосклонность тех конгрессменов, которые в противном случае были бы против.

Напомним:

  • 15 июля Палата представителей проголосовала за проект оборонного бюджета США на 2024 год, в котором заложено $300 млн на содействие безопасности Украины.
  • $300 млн на поддержку Украины - равноценно сумме, которую запрашивала администрация Байдена, но при этом на $500 млн меньше, чем было согласовано в прошлом году. Тогда в рамках оборонного бюджета США Украине выделили $800 млн. Конгресс увеличил сумму в $300 млн, которую предложила администрация.

Темы: СШАБайденТайваньпомощь Украине
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