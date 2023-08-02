Оккупанты, которые пытали, насиловали или убивали гражданских, на обмен не идут – ОГП

Из числа осужденных за военные преступления в Украине военнослужащих РФ в процедуре обмена участвовали единицы, те же, кто обвиняется в особо тяжких преступлениях в отношении гражданских, на обмен не идут.

Источник: руководитель департамента противодействия преступлениям, совершенным во время вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора Юрий Белоусов в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Есть у нас такая позиция: если лицо совершало особо тяжкие преступления, то отбывает наказание в Украине и не подлежит обмену. Это такие наши условные красные линии. Ибо если мы всех будем обменивать, то что тогда будет останавливать их от совершения военных преступлений?..

Если речь об убийствах, сексуальном насилии, пытках, то по этим приговорам будут отбывать наказание в Украине".

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Детали: Относительно обмена представитель ОГП отметил, что должен быть определенный баланс.

С одной стороны, у Украины есть обязательства перед потерпевшими, жертвами, - люди ждут справедливости и наказания виновного. С другой стороны, есть обязательства перед украинскими гражданами, которые содержатся у врага. "Поэтому здесь сложные решения", – добавил руководитель департамента.

Уточняя, сколько из числа осужденных участвовали в процедуре обмена, Белоусов сказал, что "счет на единицы, не на десятки".

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По его словам, когда речь идет о военных преступлениях, как правило, это касается граждан РФ, граждане Украины из отдельных районов Луганской и Донецкой областей также попадают в плен, их действия квалифицируются по статье "государственная измена".

Говоря о том, сколько в Украине сейчас физически содержится военных оккупантов, руководитель Департамента войны сказал: "Цифра в сотнях. Замечу, что у нас нет гражданских заложников, а они удерживают наших мирных граждан".

По словам Белоусова, никакие стандарты не регламентируют, где содержать российского военного после приговора суда. "Поэтому все по ситуации: есть те, которые также держатся в лагере (для военнопленных), это тоже фактически место несвободы", – отметил он.

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