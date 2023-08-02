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Украина идентифицировала сотни тысяч военных РФ, проверяет на причастность к военным преступлениям - ОГП

Станислав ПогориловСреда, 2 августа 2023, 15:31
Украина идентифицировала сотни тысяч военных РФ, проверяет на причастность к военным преступлениям - ОГП
Фото: Getty Images

Прокуратура совместно с СБУ и Нацполицией идентифицировали сотни тысяч российских военных, которые находятся в Украине и проверяет их на совершение военных преступлений.

Источник: руководитель департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Юрий Белоусов в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Белоусова: "Есть соответствующие базы данных, где есть все идентифицированные россияне - военные, работники разведок. Не все из них совершали военные преступления. Это тоже важно понимать - к сожалению, пересечение границы военным во время вооруженного конфликта по международным стандартам не является преступлением. А мы ориентируемся на эти стандарты, для нас верховенство права имеет значение".

Детали: Руководитель департамента войны рассказал, что есть также категория "потенциально подозреваемых", их проверяют на причастность к совершению военных преступлений, таких насчитывается десятки тысяч.

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По словам Белоусова, что касается официально подозреваемых, то в категории тех, кто совершил военные преступления, есть 386 подозреваемых. "Из этих лиц по 225 направили обвинительные акты в суд, и из направленных в суд имеем 54 осужденных", - уточнил Белоусов.

Он также указал и на реальные приговоры. "Из 54 приговоров 15 - реальные, не заочка. Как правило, это военные невысокого ранга, рядовые или офицеры низшего звена, потому что генералы не попадают во время боя в наши руки, хотя и погибают здесь, к счастью для нас", - подчеркнул глава департамента.

Кроме того, сообщил Белоусов, все военнопленные проходят через специальную систему, условный скрининг. "Если мы видим, что есть возможные признаки причастности к военным преступлениям, то начинаем копать глубже и выяснять. Далеко не у всех что-то находим", - рассказал он.

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В категории подозреваемых за преступление агрессии, по словам руководителя департамента, все проходят по заочной процедуре. "Речь идет о высшем военно-политическом руководстве. В магистральном деле по агрессии имеем 674 подозреваемых. Это так называемое элитарное преступление, подозреваемые - люди, которые имеют сверхвысокие должности. Имеем 312 дел в судах по этой категории и 20 приговоров. Приговоры - в отношении депутатов Госдумы РФ", - отметил он.

Темы: войнаУкраинапленныеОфис генпрокурора
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