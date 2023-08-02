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Пограничники показали, как сбивают "Шахеды" из стрелкового оружия

Валентина РоманенкоСреда, 2 августа 2023, 16:39
Пограничники показали, как сбивают Шахеды из стрелкового оружия
фото ГПСУ

Во время ночной вражеской атаки 2 августа пограничники сбили два "Шахеда" на юге страны.

Источник: Госпогранслужба

Дословно: "Ночью Российская Федерация осуществила массированную дроновую атаку беспилотниками типа Shahed-136 по портовой и промышленной инфраструктуре Подунавья.

Получив команду к бою, огневые группы оперативно заняли позиции для уничтожения вражеских БпЛА. Несмотря на сложное визуальное обнаружение цели в темноте, двум огневым группам удалось уничтожить по одному вражескому дрону".

Детали: Как уточнили "Украинской правде" в ГПСУ, пограничники сбили один дрон с помощью стрелкового оружия, в другом случае помог еще и пулемет.

Темы: ШахедвойнаПограничная служба
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