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Атака на военкоматы в России: за 5 дней комиссариаты жгли 28 раз

Станислав ПогориловСреда, 2 августа 2023, 17:11
Атака на военкоматы в России: за 5 дней комиссариаты жгли 28 раз
Фото: Getty Images

С 29 июля по 2 августа в России и оккупированном Крыму граждане по меньшей мере 28 раз пытались поджечь военные комиссариаты и другие объекты, связанные с Минобороны РФ. Это самая масштабная атака на военкоматы с тех пор, как в сентябре 2022 года в России объявили мобилизацию.

Источник: Meduza

Детали: Издание подсчитало, что больше всего поджогов произошло в Москве, Петербурге и Казани, а в Подольске один и тот же военкомат подожгли дважды.

Попытки поджогов военных комиссариатов также произошли в Северодвинске, Можайске, поселке Агинское Забайкальского края, населенном пункте Росошь Воронежской области, Омске, Копейске и Верхнеуральске Челябинской области, Вольске Саратовской области, Калуге, Улан-Удэ.

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Во многих случаях задержанные поджигатели твердили, что их обманули мошенники, которые представлялись сотрудниками ФСБ.

При этом многие из задержанных считали, что, поджигая военкоматы, помогают ловить реальных преступников.

Что предшествовало: 31 июля стало известно, что российский диктатор Владимир Путин увеличил штрафы за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины и за несообщение в военкомат сведений.

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Темы: Росcияпризывпожар
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