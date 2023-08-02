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Отчет: на освобожденной Херсонщине было 35 тюрем, где оккупанты пытали и насиловали украинцев

Александр ШумилинСреда, 2 августа 2023, 18:42
Отчет: на освобожденной Херсонщине было 35 тюрем, где оккупанты пытали и насиловали украинцев
Фото: Елизавета Сокуренко, издание ZMINA

На освобожденной территории Херсонской области подтвердили размещение 35 тюрем, которые обустроили оккупанты для украинского населения.

Источник: CNN, которые ссылаются на отчет, подготовленный мобильной группой по вопросам правосудия, которая входит в состав Консультативной группы по вопросам преступлений против человечности (ACA), финансируемой Великобританией, ЕС и США и созданной международной юридической фирмой и фондом по правам человека Global Rights Compliance в поддержку Офиса Генерального прокурора Украины

Дословно: "Отчет содержит анализ начальной выборки из 320 случаев содержания под стражей в Херсоне в более чем 35 идентифицированных местах несвободы".

Детали: В отчете указывается, что почти половина украинцев, которых там удерживали россияне, подвергались широкомасштабным пыткам, включая сексуальное насилие.

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Дословно: "Из этих жертв по меньшей мере 43% прямо указали на практику пыток в местах несвободы, называя сексуальное насилие распространенной тактикой, которую применяли к ним российские охранники, как к мужчинам, так и к женщинам, причем предварительные результаты показывают, что военнослужащие чаще всего подвергались пыткам в местах несвободы.

Один из авторов доклада утверждает, что те, кто имеет семьи военнослужащих, также были мишенью для пыток".

"Согласно отчету, по меньшей мере 36 жертв из проанализированной выборки упоминали о применении электрошока во время допросов, часто генитального электрошока со стороны российских охранников.

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Другие жертвы упоминали об угрозах увечья половых органов, и по меньшей мере одна жертва была вынуждена стать свидетелем изнасилования другого заключенного посторонним предметом, накрытым презервативом".

Предыстория:

  • В июле Associated Press сообщала, что задержанных на оккупированных территориях украинцев россияне заставляют рыть окопы и могилы, применяют к ним пытки и депортируют на неопределенный срок вглубь России, что является прямым нарушением Женевских конвенций.
  • После освобождения части Херсонщины в 2022 году начали выявлять тюрьмы, оборудованные российскими оккупантами.

Темы: РосcиявойнаХерсонская область
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