Корректировщик ракетных ударов по Днепру получил 15 лет тюрьмы

До 15 лет за решеткой приговорили одного из участников российской разведывательной группы, который координировал удары российской армии по Днепру.

Источник: Днепропетровская областная прокуратура, пресс-центр СБУ

Дословно: "По публичному обвинению прокуроров Днепропетровской областной прокуратуры суд признал виновным одного из участников разведывательной сети главного управления генерального штаба ВС РФ в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества".

Детали: Мужчина входил в группу лиц, действия которых контролировал лидер пророссийской радикальной общественной организации "SERB". С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины они добровольно согласились предоставлять информацию о местонахождении объектов энергетической и критической инфраструктуры г. Днепр.

Обвиняемый проводил фото- и видеофиксацию мест дислокации сил ПВО, штабов Сил обороны Украины, предприятий оборонно-промышленного комплекса. Также он передавал данные о транспортных маршрутах, воинских частях, блокпостах, перемещении военной техники и личного состава Вооруженных Сил Украины. Агент также информировал о последствиях обстрелов города со стороны вооруженных сил РФ.

Обвиняемого и еще шестерых участников разведывательной группы Генштаба РФ задержали в январе 2023 года в ходе спецоперации. Относительно остальных участников расследование продолжается, они находятся под стражей без права на залог.

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