Корректировщик ракетных ударов по Днепру получил 15 лет тюрьмы
До 15 лет за решеткой приговорили одного из участников российской разведывательной группы, который координировал удары российской армии по Днепру.
Источник: Днепропетровская областная прокуратура, пресс-центр СБУ
Дословно: "По публичному обвинению прокуроров Днепропетровской областной прокуратуры суд признал виновным одного из участников разведывательной сети главного управления генерального штаба ВС РФ в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества".
Детали: Мужчина входил в группу лиц, действия которых контролировал лидер пророссийской радикальной общественной организации "SERB". С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины они добровольно согласились предоставлять информацию о местонахождении объектов энергетической и критической инфраструктуры г. Днепр.
Обвиняемый проводил фото- и видеофиксацию мест дислокации сил ПВО, штабов Сил обороны Украины, предприятий оборонно-промышленного комплекса. Также он передавал данные о транспортных маршрутах, воинских частях, блокпостах, перемещении военной техники и личного состава Вооруженных Сил Украины. Агент также информировал о последствиях обстрелов города со стороны вооруженных сил РФ.
Обвиняемого и еще шестерых участников разведывательной группы Генштаба РФ задержали в январе 2023 года в ходе спецоперации. Относительно остальных участников расследование продолжается, они находятся под стражей без права на залог.
Предыстория:
- 26 мая российские войска нанесли запрещенный Женевской конвенцией ракетный удар по поликлинике и ветеринарной клинике в городе Днепр, в результате чего погибли как минимум двое людей.
- Спустя некоторое время власти сообщили, что всю ночь на месте трагедии в Днепре продолжались поисковые работы, количество пострадавших возросло до 32.