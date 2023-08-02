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Грузия ограничила экспорт и реэкспорт американских автомобилей в Россию

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 2 августа 2023, 20:15

Грузия с 1 августа ввела ограничения на экспорт и реэкспорт американских автомобилей в Россию.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа" и Службу доходов Министерства финансов Грузии

Детали: Кроме ограничений в отношении американских авто, грузинские власти сообщают об ограничении на экспорт и реэкспорт в Россию автомобилей, импортируемых из стран Евросоюза, с 26 сентября – как это предусмотрено 11-м пакетом санкций ЕС.

Согласно пакету санкций Евросоюза, утвержденному 23 июня, в Россию запрещено ввозить автомобили с объемом двигателя более 1900 кубических сантиметров (1,9 литра), а также все электрические и гибридные автомобили.

Как уточняет "Новости-Грузия", запрет на экспорт и реэкспорт авто распространяется также на Беларусь.

Ранее министр экономики Грузии Леван Давиташвили выразил надежду, что реэкспорт автомобилей в Россию не прекратится, потому что это важный источник дохода для страны. Легковые автомобили были третьим по величине экспортным товаром Грузии в торговле с РФ.

За шесть месяцев 2023 года через Грузию в Россию было продано автомобилей на 53 миллиона долларов. Экспорт за год вырос на 274%, а средняя стоимость автомобиля, поставляемого из Грузии в Россию, составляла 14 тысяч долларов.

Власти Грузии заявляют, что полностью придерживаются международных санкций, но правительство не будет вводить двусторонние санкции в отношении России, поскольку это не в интересах страны. Как ранее заявлял спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, введение его страной санкций против РФ означало бы эскалацию вплоть до угрозы войны.

Темы: ГрузияРосcия
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