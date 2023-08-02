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В центре оккупированного Мелитополя прогремел взрыв − мэр

Ирина БалачукСреда, 2 августа 2023, 21:55
В центре оккупированного Мелитополя прогремел взрыв − мэр
Скриншот из google.maps

Вечером 2 августа прогремел взрыв в центре временно оккупированного Мелитополя.

Источник: официальный мэр города Иван Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Оккупантам в Мелитополе тревожно. Жалуются, что взорвалось в центре города".

Детали: Другой информации мэр не сообщил, указав лишь, что сейчас выясняют подробности "вечерней суматохи".

О взрыве сообщил также и коллаборант Владимир Рогов.

В 21:38 он написал в Telegram, что "только что в центре города прозвучал взрыв". Подробности пособник оккупантов обещал предоставить позже.

Темы: Мелитопольвзрывоккупация
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